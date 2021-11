Valve retarde le lancement de Steam Deck de deux mois

Pourquoi c’est important : Valve est allé droit au but dans son dernier message concernant le Steam Deck – le système de jeu sur PC portable a été retardé de deux mois. Bien que regrettable, ce n’est pas tout à fait surprenant étant donné le climat actuel dans lequel nous nous trouvons avec la pénurie de puces et les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Valve a annoncé le Steam Deck en grande pompe à la mi-juillet. Le PC de jeu portable, qui commence à 399 $ pour un modèle avec 64 Go de stockage eMMC et évolue jusqu’à 649 $ pour une version avec un SSD NVMe de 512 Go, s’est avéré être un succès précoce car les réservations ont été rapidement exprimées et les fenêtres d’expédition estimées se sont glissées en 2022. .

À travers tout cela, Valve a tenu bon en affirmant que les premiers utilisateurs recevraient leurs systèmes en décembre.

Dans l’annonce d’aujourd’hui, Valve a déclaré qu’il faisait de son mieux pour contourner les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. En fin de compte, les pénuries de matériaux signifiaient que les composants n’étaient pas en mesure d’atteindre leurs installations de fabrication à temps pour respecter la date de lancement initiale.

Sur la base des estimations de construction mises à jour, Valve pense maintenant que les premières unités Steam Deck partiront en février 2022. La société note que tous les détenteurs de réservation conserveront leur place en ligne, mais devraient reporter leur date d’expédition estimée en conséquence.

Pratiquement tout ce qui contient du silicium à l’intérieur a été affecté par la pénurie actuelle de puces, et les vacances ne feront qu’exacerber la situation. Zut, même les matériaux d’expédition s’avèrent difficiles à trouver alors que nous nous dirigeons vers la fin de l’année.

Comme l’a dit récemment un directeur-conseil, la période des Fêtes va être une révélation pour tout le monde.