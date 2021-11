YouTube supprime le compteur « Je n’aime pas » de toutes les vidéos

Pourquoi c’est important : YouTube a annoncé cette semaine que le nombre d’aversions sur toutes les vidéos sur toutes les plateformes serait privé. Le changement commence à se déployer tout de suite. YouTube dit que c’est une tentative de décourager les foules qui n’aiment pas, ce qu’il essaie de gérer depuis un certain temps.

Mercredi, YouTube a annoncé qu’il déploierait progressivement un changement qui rendrait le nombre d’aversions pour chaque vidéo uniquement visible par le téléchargeur. Les utilisateurs pourront toujours cliquer sur un bouton pouce vers le bas pour régler les vidéos que YouTube leur recommande en fonction de l’article de blog, mais ils ne verront pas combien d’autres personnes n’aiment pas une vidéo. Ainsi, les créateurs de contenu peuvent toujours utiliser les données, entre autres métriques dans YouTube Studio, pour évaluer les performances de leur chaîne. Le changement s’applique à toutes ses plateformes.

Depuis des années, YouTube essaie de trouver un moyen de résoudre le problème des campagnes de harcèlement ciblées qui entraîneraient un nombre massif de dégoûts chez un utilisateur. Ainsi, en mars, YouTube a expérimenté cela en rendant les décomptes d’aversion invisibles pour les utilisateurs.

Ces aversions peuvent réduire le nombre de recommandations qu’un créateur ou une vidéo reçoit, ce qui limite la portée de sa chaîne et potentiellement ses revenus. YouTube dit avoir constaté que cela arrivait plus souvent aux chaînes plus petites et que de nombreux utilisateurs déterminent s’ils doivent regarder une vidéo en fonction du nombre de likes qu’elle a eus par rapport aux aversions.

Reste à savoir si cacher les numéros d’aversion au public arrête les foules d’aversion. YouTube n’a pas dit si un nombre élevé de dégoûts peut toujours limiter les recommandations d’une vidéo ou d’une chaîne. Cependant, YouTube considère clairement que l’expérience est réussie puisqu’elle déploie officiellement le changement.

Crédit image : SCBY (CC BY-SA 4.0)