Combien coûte l’iPhone 13 avec une dent de tyrannosaure intégrée dans l’étui

Fabriqué par le groupe russe Caviar spécialisé dans la production de modifications de luxe pour les appareils électroniques les plus populaires, le gadget a été surnommé Tyrannophone et est basé sur un iPhone 13 Pro avec une mémoire de 1 téraoctet coupée. Pour maintenir le prix de l’appareil élevé, il existe également des inserts plaqués or et un bas-relief en titane.

Avec le succès des iPhones et des smartphones plein écran, Apple et ses concurrents ont donné naissance au business parallèle des coques et personnalisations dédiées à ces appareils. Gainer ou modifier un iPhone pour le protéger ou l’embellir est désormais une pratique courante et pour toutes les bourses, mais certains produits sur le marché pointent définitivement vers une clientèle plus aisée. Le dernier en question a été réalisé par une vieille connaissance du secteur : le groupe russe Caviar, qui a annoncé ces dernières heures une version spéciale de l’iPhone 13 orné d’une dent de dinosaure.

Caractéristiques

Baptisé Tyrannophone, le gadget n’est rien de plus qu’une version spéciale du Phone 13 Pro dans la mémoire d’un téraoctet. Le smartphone à lui seul coûterait déjà 1 739 euros sans aucune option supplémentaire, mais le groupe russe propose de remplacer le boîtier par une variante ornée d’éléments uniques. En évidence, le bas-relief en titane d’un tyrannosaure, un animal qui a inspiré l’édition spéciale du téléphone créée par la société ; incrusté dans l’œil du reptile il y a un fragment d’ambre, tandis que le point culminant est caché dans les mâchoires de la bête : selon l’entreprise l’une des dents a en fait été obtenue à partir d’une véritable dent de T-Rex, datant de plus de il y a 80 millions d’années. Pour compléter le tout il existe des inserts plaqués or, pour un prix de 8 610 $ qui deviennent 9 150 pour la variante Pro Max.

Précédent

Ce n’est pas la première fois que Caviar se lance dans de telles opérations, et en ce sens, le Tyrannophone n’est même pas le produit le plus bizarre ou le plus cher jamais sorti du site Web de l’entreprise : une version de l’iPhone 13 Pro Max avec 1 024 diamants sertis. le corps touche 60 000 $, tandis que les AirPod plaqués or coûtent 67 000 $ et un iPad Mini 6 soumis au même traitement dépasse 84 000 $.