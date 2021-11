Microsoft To-Do s’intègre désormais à l’automatisation avec IFTTT

Le changement que Microsoft To-Do a subi depuis qu’il semble remplacer Wunderlist est incroyable. Le géant de Redmond a intégré d’innombrables améliorations et continue de miser dessus. Maintenant de la main d’IFTTT afin que nous puissions l’intégrer avec une infinité de services. Il était déjà disponible dans Power Automate mais nous avons maintenant un moyen gratuit

IFTTT, un puissant allié de Microsoft To-Do

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas IFTTT (If this then that) vous permet d’automatiser certaines tâches. Par exemple, que nous pouvons automatiser la création de rendez-vous, synchroniser des éléments entre les applications et une foule d’autres utilitaires.

Désormais, en rejoignant Microsoft To-Do, cela nous permet de profiter de possibilités infinies et d’intégrations avec d’autres services. Les images que vous pouvez voir ne sont que quelques-uns des modèles existants, mais nous pouvons créer nos propres modèles et les personnaliser à des limites insoupçonnées.

De plus, IFTTT est gratuit si nous n’avons pas beaucoup de connexions, ce qui nous permet d’accéder à toutes ces options sans débourser un centime. La vérité est que Microsoft To-Do, si nous avons le temps, peut nous aider dans d’innombrables tâches que nous pourrions considérer comme fastidieuses. Vous pouvez accéder et connaître les différents modèles à partir de ce lien.