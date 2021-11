« C’est pas génial mais c’est du travail honnête » : d’où vient le mème du facteur qui regarde l’horizon

Celle du paysan qui regarde l’horizon plongé dans les champs avec son chapeau à visière, sa chemise à carreaux et sa salopette de travail est désormais une image qui fait le tour de la toile depuis des années : il s’appelle David Brandt, mais avec la citation qui accompagne la photographie et cela l’a transformé en mème n’a rien à voir.

Son visage est devenu l’image d’un travail dur et modeste qui rapporte satisfaction – le tout essentiellement à son insu. Celle du paysan qui regarde l’horizon plongé dans les champs avec son chapeau à visière, sa chemise à carreaux et sa salopette de travail est désormais une image qui fait le tour de la toile depuis des années : il s’appelle David Brandt, mais avec la citation qui accompagne la photographie et cela l’a transformé en mème n’a rien à voir.

D’où vient le facteur qui regarde l’horizon

Ceux qui fréquentent les forums de discussion, les réseaux sociaux et les applications de partage l’image est certainement connue. La légende qui l’accompagne indique « Ce n’est pas grand-chose, mais c’est du travail honnête » et se traduit par « Ce n’est pas si génial, mais c’est un travail honnête », mais il a été ajouté à la photo des années après sa sortie originale. L’image a fait surface en ligne en 2014 dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la santé des sols menée aux États-Unis par le ministère local de l’Agriculture. La photographie en question a été utilisée comme image d’introduction de l’une des initiatives du programme, qui s’est tenue sur la ferme Brandt, qui a été pionnière du thème.

La transformation en mème

La contamination par la culture des mèmes n’a eu lieu qu’en 2018, lorsque l’image a été publiée sur Reddit avec la légende qui l’a rendue célèbre, directement dans une section du site dédiée aux mèmes. Le contexte de référence utilisé par l’auteur – « Lorsque vous publiez un contenu original et obtenez 10 likes au lieu de republier du matériel copié à la recherche de milliers » – a contribué à faire apprécier le contenu à la première niche d’utilisateurs qui ont ensuite aidé à le sortir du frontières de Reddit et du reste du Web. Sa formule extrêmement simple a ensuite conduit des milliers de personnes à s’identifier plus ou moins ironiquement au protagoniste du mème.