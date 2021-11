Les Golden Joystick Awards veulent que vous choisissiez le meilleur jeu et matériel de tous les temps dans ces listes

En bref : c’est une question que beaucoup de joueurs se posent, et la plupart ont une réponse différente : quel est le plus grand jeu de tous les temps ? C’est une énigme à laquelle répondront les Golden Joystick Awards de cette année, comme décidé par le public votant, et vous pouvez également voter pour le meilleur matériel jamais fabriqué.

Le vote pour les différentes catégories des Golden Joystick Awards 2021 s’est terminé la semaine dernière, mais vous pouvez toujours voter pour le jeu ultime de tous les temps et le meilleur matériel de jeu de tous les temps sur GamesRadar. Dans le cas du premier, on estime qu’il y a environ 1,1 million de jeux sortis au cours des cinq dernières décennies. Gagnant du jeu de l’année des précédents spectacles Golden Joystick, qui ont commencé en 1983.

Voici la liste complète des prétendants à Ultimate Game Of All Time :

Call of Duty 4 Modern Warfare

Âmes sombres

Doom (1993)

Grand Theft Auto 5

Half Life 2

Halo : le combat a évolué

Engrenage en métal solide

Minecraft

Pac-Man

Pokémon Go

Portail

SimCity (1989)

Combattant de rue 2

Envahisseurs de l’espace

Super Mario 64

Super Mario Bros 3

Super Mario Kart

The Last of Us

Tetris

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Chacun a sa propre opinion, bien sûr – cet écrivain aurait choisi The Witcher 3: Wild Hunt s’il avait été inclus. La liste contient quelques titres importants de l’histoire du jeu vidéo, y compris les trois best-sellers de tous les temps : Minecraft, GTA V et Tetris, dans cet ordre. Parmi les options disponibles, je suis déchiré entre Doom (1993) et Half-Life 2, mais il est difficile d’ignorer l’impact culturel de jeux tels que Pac-Man et Space Invaders.

En plus du jeu ultime, les électeurs peuvent également choisir le meilleur matériel de jeu de tous les temps dans cette liste :

Amiga 500

Atari 2600

Commodore 64

Dreamcast

Gameboy

Game Boy Advance

Gamecube

Nintendo 64

Nintendo DS

Système de divertissement Nintendo

ordinateur

PlayStation

Playstation 2

Playstation 4

Sega Mega Drive

Séga Saturne

Système de divertissement Super Nintendo

Wii

Xbox 360

Spectre ZX

Encore une fois, tout cela est très subjectif ; la plupart des lecteurs, moi y compris, choisiront probablement le PC, bien qu’il y ait beaucoup de choix parmi lesquels choisir (en savoir plus sur l’histoire de l’Amiga et du Commodore dans cette fonctionnalité). La PlayStation 2 reste la console la plus vendue de tous les temps, et beaucoup se demanderont si c’est l’Atari 2600 ou le système de divertissement Nintendo qui a vraiment aidé à apporter le jeu aux masses.

Quel serait votre choix pour le jeu ultime et le meilleur matériel informatique ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.