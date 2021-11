Symboles sur le lave-linge : À travers la jungle des programmes

Une baignoire avec une ligne verticale dedans. A côté, le même symbole avec deux lignes. Maintenant, où doit aller le détergent ?

Les symboles sur une machine à laver ne sont pas toujours explicites. Lors de l’ajout de la lessive ainsi que lors de la sélection du programme de lavage. Vous retrouverez les mêmes pictogrammes ou du moins des similaires sur la plupart des appareils. De manière stylisée, ils doivent montrer ce qui se passe dans la machine.

Nous vous disons ce que signifient les symboles.

Tiroir pour le détergent

La baignoire avec deux lignes verticales (une romaine deux) représente le lavage principal. Le détergent doit entrer ici. Si ce symbole s’affiche également lors de la sélection d’un programme, vous pouvez régler ici la température du lavage principal.

La cuve avec une seule ligne verticale indique le prélavage. Autrefois, le linge très sale était préalablement trempé. De nos jours, ce n’est plus nécessaire. Les programmes individuels contrôlent eux-mêmes le processus avec différentes phases, sans avoir besoin de détergent supplémentaire pour le prélavage.

La fleur à cinq ou six pétales représente l’assouplissant. Il rend le linge doux et sent bon. Pour des raisons écologiques, vous devriez l’éviter.

Les programmes de lavage habituels

Les machines à laver modernes peuvent gérer tellement de programmes qu’il n’y a pas assez de symboles qui seraient généralement compréhensibles. Vous réglez le programme à l’aide d’un volant ou d’un écran. Les noms de programme sont alors généralement écrits en entier.

Avec les machines à laver plus anciennes, vous sélectionnez généralement le programme en appuyant sur un bouton à côté d’un symbole. Ou le nombre de diplômes dans les trois programmes les plus courants : 30 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Parfois, vous trouvez également 20 degrés, 40 degrés et 95 au lieu de 90 degrés. Pour les programmes ou fonctions spéciaux, il existe des boutons avec le symbole correspondant.

La pelote de laine signifie laine. Auto-explicatif. Vous n’avez pas besoin de ce post pour cela.

Un arc de cercle d’où partent des jets d’eau de haut en bas représente le programme de lavage. Je l’utilise déjà quand il y a encore de la mousse dans la machine après le lavage. Les symboles alternatifs sont une baignoire avec de l’eau en mouvement, qui peut également représenter le lavage des mains.

La spirale représente le programme d’essorage. Vous pouvez également laisser cette opération fonctionner si vous souhaitez éliminer le plus d’eau possible de votre linge afin qu’il sèche plus rapidement. Si votre lave-linge affiche la progression du programme avec des symboles, vous y trouverez également la spirale.

Programmes doux pour les tissus sensibles

La baignoire avec la main dans l’eau en mouvement représente le lavage des mains. Au début, cela semble paradoxal : se laver les mains dans la machine à laver. En fait, il s’agit de laver le linge aussi doucement que possible. C’est ce que fait le programme.

La baignoire avec un niveau d’eau plus élevé, souvent avec une flèche pointant de bas en haut sous l’eau, représente les produits délicats. Il s’agit également d’un programme de lavage particulièrement doux – avec une plus grande quantité d’eau.

Le ressort représente le programme sensible, une autre façon de laver en douceur.

Le papillon généralement aux ailes déployées représente les tissus sensibles.

L’écharpe représente souvent la soie. Dans ce programme, vous pouvez également laver d’autres tissus délicats tels que la viscose et le lin, mais pas tous ensemble. La soie ne doit être lavée qu’avec de la soie. Comme le foulard n’est pas toujours clairement reconnaissable comme un foulard en soie, le mot soie est parfois inclus.

Un triangle, qui n’est généralement pas fermé en un point au sommet, signifie synthétique. Le triangle est censé symboliser une fiole Erlenmeyer que nous connaissons en cours de chimie.

Le flocon de neige ou le cristal de neige représente le lavage à froid. Ainsi, l’eau n’est pas refroidie à une certaine température. Il ne fait que sortir l’eau du robinet.

Pratiquement aucune machine à laver n’aura tous ces programmes doux. Même s’il y en a plusieurs, ils ne seront pas très différents. Il est seulement important de laver le linge délicat avec l’un de ces programmes doux. Je compte aussi les sous-vêtements en laine. Un détergent doux. Pas d’objets pointus tels que des fermetures éclair ouvertes. Ne chargez que légèrement pour qu’il y ait peu de friction.

Programmes supplémentaires : rapide ou économe en énergie

L’horloge représente le programme court. Il passe généralement en 15 minutes. Parfois, le symbole ne représente qu’une fonction supplémentaire qui raccourcit le programme de base sélectionné, par exemple en accélérant le chauffage – en utilisant plus d’énergie. Sur les machines plus anciennes, vous pouvez également trouver une personne qui exécute le programme rapide.

Le E dans différentes orthographes signifie programmes d’économie d’énergie. Auparavant, il fallait appuyer sur ce bouton pour transformer un programme normal en variante éco. De nos jours, ce sont pour la plupart des programmes séparés sur le cadran ou l’affichage.

Avertissements et problèmes avec la machine

Le robinet ne représente pas un programme, mais un avertissement. Cela indique que quelque chose ne va pas avec l’approvisionnement en eau. Habituellement, le robinet n’est pas ouvert, parfois la ligne est bloquée ou l’aquastop est défectueux.

La cuve remplie d’eau avec une flèche vers le bas au dessus d’une ouverture indique le programme de pompage ou la vidange. Si vous avez terminé un programme manuellement ou s’il ne se termine pas pour une raison quelconque, vous pouvez utiliser ce programme supplémentaire pour pomper l’eau. Le symbole peut également représenter un pompage régulier lorsque la séquence du programme est affichée.

Le cadenas représente la serrure de la porte. Ce n’est pas un bouton mais un indicateur. Maintenant que la machine est en marche, la porte peut et ne peut plus être ouverte. Cependant, les machines à laver modernes ont une fonction de recharge. La porte ne s’ouvre que lorsque le niveau d’eau dans le tambour est suffisamment bas.

La clé à tube ou un autre outil indique une erreur. Généralement, le programme ne peut pas démarrer ou s’exécuter car il y a un défaut dans la machine et vous devez appeler l’artisan – ou le service de réparation des machines à laver d’Euronics.

Conclusion : pas si difficile du tout

Laver les vêtements n’est pas difficile. Tout ce que vous avez à faire est de trier correctement le linge et de trouver le bon programme de lavage sur la machine à laver. Et si votre nouvelle machine à laver a réinventé les commandes, vous devrez vous réorienter un peu.

Mais seulement un peu, car les symboles sur une machine à laver sont utilisés de manière cohérente par la plupart des fabricants.