Les mensonges de P, inspirés de Pinocchio, ressemblent à des âmes

Quelque chose à espérer : c’est le moment idéal pour être un fan de jeux de type Souls. Non seulement l’excellent Elden Ring se profile à l’horizon, mais nous venons de voir des images d’un autre titre qui fera partie du genre, celui qui demande: « Et si Pinocchio, mais méchant mécanoïde? »

Lies of P, annoncé par le développeur sud-coréen Round8 Studio, reprend vraiment le conte de fées classique sur une marionnette en bois qui souhaite être un vrai garçon et lui donne une tournure Dark Souls. Le teaser de gameplay Alpha semble extrêmement attrayant, même si vous êtes le genre de personne qui assimile jouer à Souls-like avec quelqu’un qui frappe vos parties génitales avec un marteau, les remercie, puis en demande plus.

Lies of P semble cocher toutes les bonnes cases : des armes grosses et percutantes, des ennemis énormes, une difficulté élevée et des looks magnifiques. Il y a aussi un grappin de style Sekiro: Shadows Die Twice, l’un des outils qui peuvent être ajoutés au bras mécanique de Pinocchio.

Même si le jeu ne devrait pas sortir avant 2023, il suscite déjà la controverse avec l’inclusion d’un panneau comportant un acronyme APAB, qui signifie vraisemblablement All Puppets Are Bastards. C’est sans aucun doute une interprétation de l’ACAB – dans laquelle Puppets est remplacé par Cops – un signe qui est apparu de manière plus importante ces derniers temps.

« En tant que marionnette mécanoïde Pinocchio, vous vous frayerez un chemin à travers les rues d’une ville en ruines, fabriquant des armes à partir des matériaux que vous trouverez dans le monde et interagissant avec les quelques derniers qui parviennent à survivre dans ce paysage infernal préindustriel », lit-on la description. « Plus vous mentez, plus vous devenez humain, avec tous les avantages et les inconvénients que cela comporte. »

Lies of P devrait sortir en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Attendez-vous à en savoir plus sur le jeu lors de la convention G-STAR en Corée du Sud plus tard ce mois-ci.

Dans d’autres nouvelles de type Souls, la dernière bande-annonce de gameplay pour Elden Ring est récemment arrivée aux côtés de certaines spécifications techniques pour le PC, y compris le ray tracing ajouté via un patch et une limite de 60 images par seconde.

Merci Kotaku.