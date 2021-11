Roborock S7: 100€ de réduction sur le meilleur aspirateur robot livré par Amazon!

Si vous avez envisagé d’investir dans un aspirateur robot et que vous n’arrivez pas à vous décider, cette vente est le signe que vous attendiez. Le très bon aspirateur robot Roborock S7 que nous avons testé ICI, est en promotion à l’occasion des Singles Days !

Le Roborock S7 bénéficie en effet d’une réduction de 100€ directement sur Amazon France . Pour utiliser le coupon, il suffit de cliquer sur la case prévue à cet effet une fois sur la fiche produit :

Cette offre est à duré limitée et est effective d’aujourd’hui au 18 novembre.

Pour ceux qui ne connaitrait pas encore le produit, voici tous les avantages de posséder ce nouveau modèle après la vidéo de présentation ci-dessous :

Roborock S7: Le nettoyage complet de votre logement en un bouton

La meilleure partie de cet aspirateur est peut-être qu’il est associé à une application super efficace, ce qui vous permet de le programmer pour qu’il nettoie à certaines heures ou même de choisir de le faire se concentrer uniquement sur certaines zones de votre maison.

Il dispose d’un système de navigation LiDAR, qui permet à l’aspirateur de cartographier l’ensemble de votre maison et de planifier des itinéraires en fonction du moment et de l’efficacité. Il affine également les itinéraires afin de les adapter à vos besoins exacts du moment.

Vous pouvez également le contrôler entièrement par le biais de l’application. Ainsi, si vous rentrez chez vous et que vous vous rendez compte que vous avez des invités inattendus, lancez l’appareil avant même d’arriver pour que votre espace soit impeccable à votre arrivée.

Aspire les débris des sols et des tapis et capture 99,99 % des particules

Parlons maintenant de la puissance de cet aspirateur. Il offre une aspiration HyperForce de 2500Pa, ce qui est plus que suffisant pour aspirer la poussière et les débris dans les fissures du sol et pour déloger chaque petite particule des fibres de votre tapis.

Il capture 99,99 % des particules, même celles de 0,3 micron. Dès que vous tirez sur le sac à poussière, il se ferme hermétiquement pour que vous n’ayez jamais à vous soucier de libérer ces particules nocives dans votre espace aérien en allant jeter les débris.

Conçu pour nettoyer les coins et détecter les différents revêtements de sol

Il offre même la puissance d’une serpillière grâce à la technologie de vibration sonique, qui permet à l’aspirateur de frotter jusqu’à 3 000 fois par minute. Cette technologie ne laisse aucune chance à la saleté qui a séché et qui est restée collée au même endroit pour toujours. Il est doté d’une petite brosse qui dépasse, ce qui lui permet d’atteindre les coins et d’épouser parfaitement les contours de votre revêtement de sol afin de ne jamais manquer un endroit.

Vous n’avez pas non plus à vous soucier du fait que l’aspirateur puisse naviguer entre les différentes textures de votre maison. Il est doté d’un système de détection ultrasonique des tapis qui lui permet d’adapter automatiquement la quantité d’aspiration qu’il applique à vos tapis. Cela dit, vous pouvez toujours choisir de ne pas utiliser l’aspirateur sur vos tapis.

Si vous voulez gagner un temps précieux et avoir un logement propre en un clic, c’est sans doute le bon plan qu’il vous faut.