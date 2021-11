Les utilisateurs de Microsoft Teams for Business pourront se connecter avec des utilisateurs personnels

Microsoft Teams a deux aspects, l’entreprise et le personnel. Les utilisateurs de la version professionnelle pourraient se connecter avec des collègues et inviter des utilisateurs d’autres entreprises à collaborer en équipes ou en canaux. Cependant, il n’était pas possible de parler aux personnes utilisant la version personnelle du service… Jusqu’à présent.

Selon la feuille de route de Microsoft, en particulier l’ID 88381, les utilisateurs de Microsoft Business Teams pourront inviter des utilisateurs personnels en utilisant leur e-mail ou leur numéro de téléphone. Une fois invités, les mêmes autorisations et politiques s’appliqueront à eux que n’importe quel travailleur dans l’application.

L’écart entre les équipes Microsoft professionnelles et personnelles disparaît

Le déploiement de cette fonctionnalité est prévu pour début décembre et devrait être entièrement disponible au milieu du mois. De cette façon, l’équipe de Redmond franchit une nouvelle étape dans l’unification des versions personnelle et professionnelle de Microsoft Teams.

Les administrateurs informatiques peuvent utiliser deux options pour contrôler cette fonctionnalité. La première consiste simplement à le désactiver complètement et à ne pas autoriser le contact avec les comptes personnels. L’autre possibilité consiste à empêcher les utilisateurs personnels d’ajouter des comptes d’organisation à des discussions ou à des groupes, et cela ne peut être fait que du côté professionnel.

La gestion de cette fonction peut se faire depuis le portail d’administration de Microsoft Teams. Ici, nous verrons une section « Accès externe », dans laquelle nous pouvons choisir le niveau de configuration au niveau du locataire Microsoft 365. Bien sûr, nous aurons également la possibilité de configurer les politiques à partir de PowerShell, où nous pourrons créer les paramètres au niveau du locataire et au niveau de l’utilisateur.

Il est important de noter que la fonctionnalité est activée par défaut, c’est donc maintenant au tour des administrateurs informatiques de décider quoi faire avant son déploiement en décembre.