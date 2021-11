Quel est le nouveau logo qui apparaît lorsque vous ouvrez Instagram, WhatsApp et Facebook

Les critiques du groupe sont divisées entre ceux qui se concentrent sur ce que Meta a promis au cours des 10 prochaines années et ceux qui pensent que le changement de nom n’est qu’un moyen de détourner l’opinion publique des scandales qui voient le groupe comme le protagoniste ; la transition, cependant, a déjà commencé à affecter les applications existantes de l’entreprise, dont l’écran d’accueil a déjà été modifié.

Ces derniers jours, le groupe Facebook a annoncé le changement de nom en Meta : le déménagement signale le changement de priorité du géant fondé par Mark Zuckerberg des réseaux sociaux au métaverse, une série de simulations sociales en réalité virtuelle connectées à Internet qui pas commencer à se matérialiser avant les prochaines années. Les critiques du groupe sont partagées entre ceux qui se concentrent sur ce qui est promis d’ici les 10 prochaines années et ceux qui pensent que le changement de nom n’est qu’un moyen de détourner l’opinion publique des scandales qui voient le groupe comme protagoniste ; la transition, cependant, a déjà commencé à affecter les applications existantes de l’entreprise, dont l’écran d’accueil a déjà été modifié avec un nouveau logo que les utilisateurs commencent à voir ces jours-ci.

Signes de changement

La nouveauté pour le moment est peu mise en avant, et concerne un aspect spécifique des quatre principales applications du groupe – à savoir Instagram, WhatsApp, Facebook et Messenger. C’est l’écran d’accueil : l’image qui apparaît pendant quelques fractions de seconde lorsque les applications individuelles sont ouvertes sur le téléphone et qui montre le logo de l’application en question et en bas le nom de l’entreprise qui l’a développée. Jusqu’à il y a quelques jours, sur ces écrans, il était possible de voir les mots « From Facebook », qui a maintenant changé en « From Meta », accompagnés du logo de l’entreprise.

L’autre moitié

La même formulation se retrouve également dans les paramètres des quatre plateformes, en bas de la liste des options de chacune des applications. C’est un premier signe de changement et un premier usage d’une marque qui ne remplacera le mot Facebook que lorsqu’il s’agira de désigner l’entreprise qui gère le réseau social et ses applications sœurs. Ces derniers jours, des nouvelles ont en effet émergé d’une autre entreprise qui utilise déjà la marque Meta et qui a demandé son enregistrement dès le mois d’août ; l’histoire n’est pas encore close, mais il est probable que d’une manière ou d’une autre le groupe de Zuckerberg pourra conserver le nom déjà si publiquement proclamé.