Nintendo annonce que sa nouvelle console sera lancée dans les 79 prochaines années

Regard vers l’avenir : Nintendo a récemment annoncé qu’il continuerait à fabriquer des produits de jeu. Sa prochaine console, a-t-il déclaré dans un rapport sur les résultats, est prévue pour 20XX. En d’autres termes, il sera lancé au cours des 28 544 prochains jours (s’il n’y a pas de retard).

Dans son rapport, Nintendo a expliqué qu’il « prévoyait de continuer à développer ses activités autour du concept de base de création de produits matériels et logiciels intégrés uniques », qui a plutôt bien fonctionné au cours des quarante dernières années.

Cette année n’a pas été l’une des meilleures jusqu’à présent, cependant. Nintendo a perdu sa première place en tant que fabricant de consoles au profit de Sony après que la Switch ait raté son objectif de production de 20%. Son bénéfice net pour le premier semestre de cette année a chuté de 19% par rapport à l’année dernière.

Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a attribué une partie du ralentissement aux triomphes de l’année dernière lorsque Animal Crossing: New Horizons « a conduit toute l’activité Nintendo Switch ». Plus de 40% des nouveaux propriétaires de Switch l’ont choisi comme premier jeu.

Nintendo a été en mesure de récupérer une partie des ventes de matériel récemment perdues avec des ventes de jeux supplémentaires. Ses prévisions de ventes pour cet exercice ont été mises à jour de 190 millions de jeux à 200 millions. Ses prochains titres, qui incluent trois jeux Pokémon et un autre participant à la franchise Legend of Zelda, devraient bien se porter.

Le plan général de Nintendo pour l’avenir est de continuer à poursuivre les voies existantes, qui incluent plus de jeux, des mises à jour de ses services numériques comme Nintendo Switch Online et le pack d’extension, et potentiellement, d’autres révisions matérielles du Switch si nécessaire.

Cela dit, Nintendo est assez satisfait du Switch OLED. Furukawa est optimiste quant au fait qu’il stimulera une sixième année consécutive de croissance de l’activité consoles dédiées de Nintendo, ce qui serait une première.

Nintendo a également rencontré le succès avec ses magasins physiques à Tokyo et à New York, en prépare un autre à Osaka et en projette plus. Il évalue également des sites pour les parcs à thème Super Nintendo World à Hollywood, Orlando et Singapour.

Nintendo souhaite également faire suivre le film Super Mario avec plus de « contenu vidéo ».

Dans l’ensemble, les perspectives d’avenir de Nintendo n’ont pas beaucoup changé ces dernières années. Pourquoi le réparer s’il n’est pas cassé ?

Tête de mât par Spencer