Les poinçons 12400F d’Intel au-dessus de sa catégorie de poids, peuvent être un sérieux concurrent budgétaire

Quelque chose à espérer : le dernier lot de processeurs d’Intel continue de prouver qu’un nœud de processus plus petit n’est pas toujours meilleur (bien que nécessaire). Alors que le nœud de processus Intel 7 et l’architecture big.LITTLE se sont avérés efficaces sur les gammes de produits Core i7 et i9, les améliorations accrues de l’IPC et des nœuds d’Alder Lake donnent un très grand coup de pouce aux petits processeurs à 6 cœurs d’Intel.

Le site technologique français Le Comptoir Du Hardware (The Hardware Counter) a récemment passé en revue plusieurs processeurs Alder Lake (comme nous), comparant leurs performances à d’autres offres de la 10e à la 12e génération ainsi qu’à la série Ryzen 5000 d’AMD. L’une des plus grandes surprises de leur examen a été les performances remarquables du i5-12400F, un processeur à six cœurs/six threads qui n’inclut pas les cœurs d’efficacité typiques d’Alder Lake.

Les performances du 12400F encore à paraître dans les benchmarks synthétiques, tels que Cinebench R23, étaient étonnamment bonnes. Les performances à un seul cœur auraient dépassé les SKU de 10e et 11e générations d’Intel, y compris les 10900K et 11900K. Les performances multicœurs étaient vraisemblablement inférieures à celles de la plupart des autres processeurs en raison du nombre inférieur de cœurs et de threads. Malgré cela, le i5-12400F a néanmoins réussi à battre le Ryzen 5600X à six cœurs dans de nombreux tests mono et multicœur de la revue.

Les tests de jeu étaient globalement favorables, avec des performances 1080p comparables et, dans certains cas, supérieures aux générations Intel précédentes, au 5800X à 8 cœurs d’AMD et même au 5900X à 12 cœurs.

Les tests ont été effectués à l’aide de titres de référence standard et AAA, notamment Anno 1800, Cyberpunk 2077 et Far Cry 6. Ces résultats sont très impressionnants compte tenu de la vitesse d’horloge limitée et du comportement d’amplification de l’échantillon d’ingénierie (ES) 12400F testé. Ce qui manque au processeur à 6 cœurs en muscle pur, c’est l’augmentation des instructions par cycle de la nouvelle architecture.

Il est difficile de prendre une décision sur la base des tests d’un processeur ES d’un point de vente, mais le fait que les résultats de Hardware Counter ressemblent étroitement à ceux divulgués par Bilibili plus tôt cette année est un indicateur prometteur. Si Intel associe ces performances potentielles à un prix attractif, il y a de fortes chances que le 12400K atterrisse dans plus de quelques plates-formes de jeu à travers le monde.

Demain matin, nous publierons notre critique du Core i5-12600K qui est le processeur Alder Lake le plus grand public sorti jusqu’à présent (spoiler: il fait très bien), alors faites attention à cela.