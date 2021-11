Call of Duty: les joueurs de Vanguard deviennent irritables alors que la nouvelle du mécanisme de floraison des armes se répand

À travers le miroir : S’il y a une chose sur laquelle on peut compter, c’est que la communauté CoD se fera entendre chaque fois qu’elle sera en désaccord avec un élément de la franchise. Vanguard a été relativement bien reçu depuis sa sortie, les joueurs attribuant du crédit à ses fonctions multijoueurs mais donnant des critiques moins que stellaires pour la campagne solo du jeu. Cependant, une découverte récente pourrait avoir le potentiel d’allumer à nouveau un incendie dans la population du jeu.

Fournisseur de statistiques CoD TrueGameData a récemment publié plusieurs tweets révélant un mécanisme de jeu jusqu’alors inconnu appelé prolifération d’armes. Le mécanisme fait que la balle d’un joueur se déplace dans l’une des directions aléatoires dans une zone définie tout en visant le viseur. Ce comportement est différent des précédents titres CoD, où les tirs atterrissaient généralement en fonction du placement du réticule ADS d’une arme.

Selon les conclusions de TrueGameData, l’effet est plus prononcé avec certains types d’armes et peut être réduit ou annulé en utilisant des armes plus précises, des pièces jointes spécifiques, etc.

Les tireurs généralement plus réalistes, tels que Battlefield, sont connus pour utiliser l’effet de floraison pour imiter les subtilités du tir avec précision d’une arme. L’effet est également un sujet brûlant dans la communauté Fortnite depuis plusieurs années, où le degré de gravité est affecté par tout, de la sélection de l’arme à la position et au mouvement du joueur lors du tir.

Le support du mécanicien est mélangé à travers la base de joueurs. Certains y voient une variable injuste qui rend les tirs plus aléatoires et moins basés sur les compétences. D’autres y voient un ajout positif qui ajoute un élément de réalisme et oblige les joueurs à placer leurs coups plus précisément.

L’une des raisons potentielles de cet ajout est l’augmentation des emplacements de fixation d’armes de Vanguard. Avec la possibilité d’utiliser jusqu’à 10 accessoires d’armes, dont certains peuvent réduire l’effet de bloom, le choix des accessoires jouera un rôle beaucoup plus important dans la détermination de l’efficacité de l’arme.

Quelle que soit la position des joueurs de CoD sur le sujet, une chose est sûre. Si la floraison d’armes est un mécanisme intentionnel de Vanguard et non un bug, le sujet ne disparaîtra pas de sitôt.