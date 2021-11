Lenovo Yoga Tab 11 dans le test : Belle tablette avec de petites faiblesses

Lorsque vous tenez la Lenovo Yoga Tab 11 dans vos mains pour la première fois, votre cœur peut battre un peu plus vite. Il a l’air vraiment très beau et de haute qualité. L’écran de 11 pouces est haute résolution, le support est tout simplement cool. De nombreux autres aspects peuvent également convaincre. Mais ce dont les utilisateurs plus exigeants en particulier ne devraient pas être satisfaits, ce sont les performances dans les jeux et le multitâche.

Une tablette attrayante, la Lenovo Yoga Tab 11. (Photo: Sven Wernicke)

Par Contra Écran IPS haute résolution 👎 Le processeur atteint rapidement ses limites 👍 Prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Vision 👎 Parfois, la connexion WLAN est perdue 👍 Très bonne autonomie La luminosité de l’écran pourrait être un peu meilleure 👍 Android 11 presque pur Pas de capteur d’empreintes digitales Haut-parleurs stéréo de haute qualité

Points forts de la Lenovo Yoga Tab 11

Lenovo fait sans aucun doute beaucoup de choses avec la Yoga Tab 11 : la tablette se sent sacrément bien, a l’air chic et ne laisse vraiment pas une impression « bon marché ». Mais au contraire. Il existe également une caractéristique spéciale pour laquelle la gamme de yoga du fabricant est connue. Le support de support spécial fait partie intégrante de l’appareil et, malgré le « rôle » associé à l’arrière, n’interfère à aucun moment. Vous pouvez même accrocher l’onglet si vous le souhaitez. Le dos en tissu attrayant est également agréable.

Le dos avec un support est également agréable. (Photo : Sven Wernicke)

Spécifications Lenovo Yoga Tab 11

processeur MediaTek Helio G90T Affichage IPS-LCD 11 pouces (2000 x 1200 pixels, 212 PPP, 60 Hz, Dolby Vision) Espace de rangement RAM : 4 Go / 8 Go

ROM : 128 Go/256 Go système opérateur Android 11 batterie 7500 mAh Appareils photo Avant 8.0MP + Arrière 8.0MP Suppléments Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4 haut-parleurs de JBL, double SIM, LTE en option

En regardant les détails techniques, j’aime d’autres aspects. Le modèle haut de gamme avec jusqu’à 256 Go de mémoire flash dispose de 8 Go de RAM, ce qui est très généreux. Ceci s’applique également à la batterie 7500 mAh. Il a facilement réussi une journée complète dans mon test – avec un mélange intensif de navigation sur le net, de jeux, d’utilisation de divers repères et de visionnage de vidéos. Dans la vie de tous les jours, vous n’avez pas à recharger la Tab 11 tous les jours. Si la batterie est vide, il faut environ trois heures pour la remplir.

Le streaming est très amusant sur la Tab 11. (Photo : Sven Wernicke)

L’angle du support peut être ajusté selon les besoins. (Photo : Sven Wernicke)

Vous ne pouvez pas connecter un clavier à la Yoga Tab 11 pour transformer la tablette en une sorte d’ordinateur portable. Louable : vous pouvez utiliser le stylet Lenovo Precision Pen 2. Il coûte 60 euros en accessoire et est un stylo de saisie à part entière pour écrire et dessiner.

Conçu pour le multimédia : haut-parleurs et écran

La Yoga Tab 11 prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos – et non sans raison, comme on peut le voir au démarrage du contenu correspondant. L’écran avec une résolution de 2000 x 1200 pixels (60 Hz, IPS) pourrait être un peu plus lumineux, mais sinon il n’y a pas lieu de se plaindre. Les quatre haut-parleurs JBL, qui produisent un très bon son, sont également positifs. Vous pouvez vous attendre à un son équilibré, les aigus et les basses subtiles me plaisent. Absolument cohérent.

Les haut-parleurs sont astucieusement placés et font du bon travail. (Photo : Sven Wernicke)

Surtout avec le support, la Yoga Tab 11 est une excellente machine de divertissement pour le streaming de films et de séries. Mais à mon avis, la tablette convient aussi pour écouter de la musique. Bien sûr, le son est plus fort via des haut-parleurs appropriés que vous connectez via Bluetooth 5.0.

Les deux caméras à l’avant et à l’arrière sont – typiques pour une tablette – d’accord. Je ne veux pas prendre de photos avec la Yoga Tab 11, la plupart des smartphones actuels peuvent faire beaucoup mieux. D’autre part, l’appareil est étonnamment adapté à la visiophonie. D’une part, cela est dû à la base flexible et, d’autre part, à la caméra frontale parfaitement dimensionnée. Lorsque j’ai essayé Google Duo, mes homologues étaient très satisfaits et agréablement surpris. La Yoga Tab 11 est donc préparée pour les visioconférences privées et professionnelles.

Faiblesses du Yoga Tab 11

Lorsque j’ai longuement essayé la Yoga Tab 11, j’ai remarqué quelques interruptions sporadiques du WLAN lors de la diffusion en continu et de la lecture de jeux en ligne. Je n’ai pas pu reproduire cela, le module radio intégré n’est peut-être pas optimal. Le port USB-C existant est également assez lent – il transfère les données à la vitesse USB 2.0. Il faut se passer d’un capteur d’empreintes digitales ou du Bluetooth 5.2 (il n’y a « que » du Bluetooth 5.0) ainsi que de la norme Wi-Fi 6 actuelle.

Le rôle avec un support n’est certainement pas un inconvénient de la Lenovo Yoga Tab 11. (Photo: Sven Wernicke)

Étant donné que les difficultés Wi-Fi étaient très rares, je ne veux pas appeler cela une faiblesse sérieuse. Mais la performance est quelque chose que vous pourriez ne pas aimer dans certaines circonstances.

Des résultats de référence qui donnent à réfléchir

3DMark et GeekBench 5 montrent que le processeur MediaTek existant s’essouffle un peu vite. Vous le remarquerez également en dehors des repères, principalement dans les jeux plus exigeants. Lors du multitâche, en particulier lors du basculement entre des applications gourmandes en ressources (montage vidéo, jeux, navigateurs avec de nombreux onglets ouverts), j’ai souvent remarqué des retards voire des plantages. Cela ne devrait pas être.

Mais ici aussi, il convient de souligner : cela semble plus sérieux qu’il ne l’est – surtout si vous êtes vraiment principalement concerné par le streaming multimédia, le surf et occasionnellement les jeux « normaux ». En tant que tablette de tous les jours et de divertissement, la Yoga Tab 11 est bien équipée, notamment grâce à jusqu’à 8 Go de RAM.

Conclusion : tablette de divertissement pour toute la famille

Se sent bien, a un beau design et un écran haute résolution – que demander de plus ? Si vous cherchez une tablette à prix attractif pour le streaming, Internet et la visiophonie, je vous recommande la Yoga Tab 11. C’est un eye-catcher, a l’air chic et n’est toujours pas trop cher. La raison en est vite trouvée par les utilisateurs avertis : Lenovo a économisé sur le processeur, qui n’offre tout simplement pas trop de performances.

Vous ne découvrirez pas les jeux à succès de manière très détaillée sur la Lenovo Yoga Tab 11. Au lieu de cela, des bégaiements désagréables ne peuvent pas être exclus. Ici, j’aurais aimé une puce plus rapide, comme la Yoga Tab 11 Pro, par exemple. Mais c’est beaucoup plus cher pour vous. Si les jeux et les applications les plus exigeantes (montage vidéo 4K, par exemple) ne sont pas importants pour vous, alors ce qui est proposé est suffisant pour pratiquement toutes les applications du quotidien. Et c’est pourquoi la Yoga Tab 11 mérite une recommandation.