WSATools, installez facilement des applications Android dans Windows 11

L’un des principaux problèmes dont souffre actuellement le sous-système Windows pour Android est le manque d’applications. Amazon AppStore n’est disponible qu’aux États-Unis et ne dispose pour le moment que d’un catalogue de 50 applications. Mais grâce à un outil appelé WSATools, nous pouvons facilement installer n’importe quel APK dans notre sous-système.

WSATools nous permet d’installer facilement des applications Android sans avoir besoin d’outils supplémentaires

Bien que nous puissions déjà installer des APK dans le sous-système Android depuis le début, ce n’était que via ADB. Ce n’est pas une procédure très compliquée, mais elle peut être complexe pour les utilisateurs moins expérimentés. Un développeur nommé Simone Franco a publié une application appelée WSATools dans le Microsoft Store, ce qui rendra le processus beaucoup plus facile.

La caractéristique la plus frappante est l’intégration avec l’explorateur de fichiers. En d’autres termes : nous pouvons installer n’importe quel APK simplement en double-cliquant sur le fichier. Une interface d’installation s’ouvre, similaire à celle que nous trouvons lorsque nous installons un APPX ou un MSIX. De cette façon, nous évitons d’avoir à recourir à l’invite de commande et à l’ADB pour installer les applications via des commandes.

Une autre caractéristique fondamentale est que nous n’avons pas besoin d’avoir ADB ou un autre outil installé pour que cela fonctionne. L’application contient les outils nécessaires pour installer des applications Android.

Évidemment, cet outil ne résout pas les dépendances avec les services Google Play, ni ne sert à installer le Play Store. Nous vous laissons un tutoriel que nous avons publié précédemment pour installer le Play Store et ses dépendances.

Développeur : Simone Franco

Prix ​​: Gratuit