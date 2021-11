Le GPU Intel Arc Alchemist montre la magie XeSS basée sur l’IA dans une nouvelle vidéo Riftbreaker

Très attendu : les pénuries de GPU ont été un obstacle pour les joueurs, les constructeurs et les autres utilisateurs à la recherche d’une mise à niveau depuis la fin de 2020. Plus tôt cette année, Intel a annoncé que sa gamme de matériel graphique interne, Arc, serait publiée d’ici le premier trimestre de 2022 pour concurrencer directement Nvidia et AMD. Sur la base d’informations et de vidéos récentes d’Intel, il semble que Team Blue souhaite sérieusement conquérir une part du marché des GPU.

Deux des technologies de pointe dans la guerre des GPU de cette génération ont été le Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia et la FidelityFX Super Resolution (FSR) d’AMD. Les deux promettent de fournir une expérience visuelle améliorée aux utilisateurs, l’un via un algorithme basé sur l’IA et du matériel spécialisé, et l’autre en restituant des images de résolution inférieure et en les mettant à l’échelle à l’aide d’un algorithme open source. Jamais en reste face à la concurrence, Intel a jeté son chapeau dans le ring avec sa propre fonction de super échantillonnage, connue sous le nom d’Intel Xe Super Sampling (XeSS).

Intel a récemment publié une vidéo de XeSS en action sur un GPU Intel Arc. Contrairement aux démonstrations précédentes, cette dernière vidéo de Team Blue offre l’un des premiers aperçus réels du contenu 1080p upscalé et enregistré en 4k. La vidéo laisse peu de place au débat, la solution de mise à l’échelle fournissant des images 4k de qualité nettement supérieure.

La nouvelle technologie de super échantillonnage d’Intel apporte un avantage distinct à la table. Alors que Nvidia s’appuie sur des cœurs Tensor spécialisés pour une solution de mise à l’échelle matérielle, XeSS a été conçu à l’aide de normes ouvertes, similaires au FSR d’AMD, pour s’exécuter sur toutes les plates-formes GPU actuelles. Cela signifie que les utilisateurs des équipes Rouge, Vert et Bleu auront la possibilité d’utiliser la nouvelle solution de mise à l’échelle pour tous les titres pris en charge.

On ignore actuellement quel niveau de compatibilité la solution d’Intel fournira avec le matériel d’ancienne génération. La solution d’AMD a été bien accueillie en raison de sa capacité à insuffler une nouvelle vie au matériel vieillissant, offrant une prise en charge d’architectures aussi anciennes que la série 400 d’AMD et la série GeForce 10 de Nvidia.

Les vidéos de démonstration ne manquent actuellement pas pour présenter les solutions DLSS et FSR. Malheureusement, les pertes de compression subies par la plupart des principales plates-formes vidéo rendent difficile la comparaison de chaque solution avec le XeSS d’Intel dans une comparaison côte à côte. Nous ne pourrons probablement pas voir cette comparaison directe avant le lancement des GPU Arc d’Intel, mais sur la base des versions initiales d’Intel, il semble que la société fasse de grands pas pour entrer dans la course aux armements des GPU.