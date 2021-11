Le lac près du centre nucléaire de Fukushima sera radioactif pendant encore 20 ans

Cela a été déterminé par une équipe d’experts dirigée par des chercheurs de l’Université japonaise de Tsukuba, évaluant la contamination radioactive au césium du lac Onuma, sur le mont Akagi, à environ 190 km du site de l’accident nucléaire de 2011.

Le lac Onuma au Japon, sur le mont Akagi, sera radioactif pendant encore 20 ans. Cela a été déterminé par une équipe d’experts dirigée par des chercheurs de l’Université de Tsukuba, qui a évalué la contamination de ses eaux par le césium-137, un isotope radioactif rejeté dans l’environnement à la suite de l’accident nucléaire survenu à la centrale de Fukushima en 2011.

Le lac, à environ 190 km de l’usine, est un bassin semi-fermé, dans lequel la quantité d’eau entrante et sortante est limitée. Par conséquent, les chercheurs expliquent dans une étude publiée dans Rapports scientifiquesen plus du temps de décroissance radioactive, le problème de la mauvaise dilution pèse lourd, comme cela a également été observé dans les lacs fermés et les petits lacs après l’accident de Tchernobyl. La concentration de radioactivité dans ces lacs peut en effet décroître rapidement dans la première période mais à long terme elle commence à décroître plus lentement. Ce phénomène a été confirmé par les mesures effectuées ces dernières années par des chercheurs, qui ont montré comment la concentration diminuait rapidement d’août 2011 (160 jours après le 15 mars 2011) à septembre 2012 (552 jours), puis ralentissait progressivement après le ‘Octobre 2012 (592 jours), les chercheurs ont précisé.

Lac Onuma, à environ 190 km au sud-est de la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon

« Des recherches antérieures ont utilisé le modèle de fonction de désintégration à deux composants, qui est la somme de deux fonctions exponentielles, pour ajuster la concentration de radioactivité mesurée en césium-137. – a déclaré dans un communiqué l’un des co-auteurs de l’étude, le professeur Yuko Hatano -. Au lieu de cela, notre travail est basé sur le modèle de diffusion fractionnaire, qui capture les processus de diffusion complexes qui se produisent dans l’eau du lac. Ces processus comprennent la circulation induite par la convection, le mélange turbulent et l’absorption par le plancton et d’autres organismes.« .

Les chercheurs ont utilisé ce modèle de diffusion fractionnaire pour obtenir une formule de prédiction à long terme de la concentration de radioactivité du césium-137 à la fois dans les eaux du lac et dans les espèces de poissons présentes. Compte tenu de cette formule de prédiction, ils ont alors estimé que cette concentration sera détectable jusqu’à 10 000 jours après l’accident de Fukushima, c’est-à-dire pendant environ 30 ans. Le modèle a confirmé les mesures effectuées dans les premières années après l’accident, mais il a indiqué que « la diminution de la concentration est ralentie lorsque le modèle de diffusion fractionnaire est utilisé à la place du modèle conventionnel de la fonction de décroissance à deux composants« .