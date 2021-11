Konami retarde la mise à jour 1.0 d’eFootball 2022 et rembourse les précommandes de DLC

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? À peine une semaine avant la sortie de la mise à jour 1.0 de son dernier jeu de football, Konami a annoncé qu’il reportait la mise à jour au printemps prochain. Ceci, ainsi que son remboursement des achats de DLC, aggrave les problèmes avec le lancement désastreux d’eFootball 2022.

Konami a déclaré que la mise à jour 1.0 du jeu, qui devait initialement sortir le 11 novembre, arrivera désormais au printemps 2022. Dans le même temps, il a également finalement publié la mise à jour 0.9.1 vendredi, qui devait initialement sortir en octobre. 28 mais a également été retardée. Cette mise à jour inclut de nombreuses corrections de bugs pour les versions PC et console, mais Konami dit qu’il annoncera les mises à jour pour les versions mobiles plus tard.

Konami rembourse également automatiquement les précommandes du Premium Player Pack, qui n’était censé fonctionner qu’après la sortie du patch 1.0. De plus, une fois la précommande d’un utilisateur annulée, il devra retélécharger le jeu pour continuer à jouer. Le Premium Player Pack est censé inclure 2 800 pièces et objets en jeu pour aider les joueurs à constituer leurs équipes en jeu. Konami n’a actuellement aucun détail sur le lancement ou la réouverture des précommandes pour le DLC.

Konami a lancé eFootblal 2022 fin septembre en tant que redémarrage majeur de sa série de simulateurs de football associatif, qui a célébré son 25e anniversaire l’année dernière. L’eFootball PES 2021 de l’année dernière n’était en fait qu’une mise à jour de la liste pour l’eFootball PES 2020 de 2019 – Konami avait essentiellement pris une année sabbatique pour passer plus de temps à développer la prochaine entrée qui remplacerait son ancien moteur graphique.

Le résultat, eFootball 2022, est un jeu gratuit qui se veut identique sur toutes les plateformes : consoles, PC et mobile. Depuis son lancement, il est devenu le jeu Steam le moins bien noté de tous les temps. Les joueurs ont critiqué la façon dont il utilise les graphiques de niveau mobile pour les versions PC et console, et combien de ses fonctionnalités nécessitent des achats séparés.