iFixit confirme que les permutations d’affichage de l’iPhone 13 rendent Face ID inutilisable

En bref : la plupart des gens qui achètent un iPhone 13 ne sont probablement pas conscients du fait qu’Apple a rendu plus difficile la réparation par le biais d’ateliers de réparation indépendants. En ce qui concerne l’écran, choisir de le réparer à moindre coût se fait désormais au prix de la perte de la fonctionnalité Face ID, et Apple n’a pas encore expliqué les raisons de ce changement.

En septembre, nous avons appris que le remplacement de l’écran de votre iPhone 13 rendrait Face ID inutilisable, à moins que vous ne choisissiez de le renvoyer à Apple pour réparation, ce qui peut coûter assez cher.

iFixit a examiné de plus près le dernier iPhone d’Apple et a confirmé que si vous décidez de remplacer l’écran de votre iPhone 13 par le biais d’un atelier de réparation tiers, Face ID cessera effectivement de fonctionner. L’entreprise qualifie ce changement de « jour sombre pour les réparateurs, à la fois bricoleurs et professionnels ».

Selon l’analyse, Apple a fait en sorte que vous ayez besoin d’un microscope et de plusieurs outils de qualité pour effectuer l’une des procédures de réparation de téléphone les plus courantes, qui ne nécessitait traditionnellement que des outils à main. Si vous possédez un petit atelier de réparation, vous devrez probablement acheter de nouveaux équipements pour rester en activité. Et si vous êtes simplement quelqu’un qui aime réparer vos appareils lorsqu’ils tombent en panne, ce changement signifie que vous serez obligé d’aller chez Apple si vous voulez toujours pouvoir déverrouiller votre iPhone avec Face ID.

Le problème vient du fait que chaque iPhone 13 est couplé à son écran à l’aide d’un petit microcontrôleur, qui lie efficacement la pièce à l’appareil. Les spécialistes de la réparation technique appellent cette pratique la « sérialisation », mais cette pratique à elle seule n’est pas ce qui les met en colère. L’aspect inquiétant est que pour effectuer une réparation d’écran sur le nouvel iPhone, les techniciens agréés devront avoir accès à l’Apple Services Toolkit 2 ainsi qu’au logiciel propriétaire nécessaire pour synchroniser les numéros de série de la pièce de rechange et de l’iPhone endommagé.

Comme indiqué par iFixit, cela donne à Apple « la possibilité d’approuver ou de refuser chaque réparation individuelle ». Les ateliers de réparation peuvent théoriquement rejoindre le programme de réparation indépendant de l’entreprise, mais cela signifie effectivement renoncer à la vie privée de leurs clients dans le processus. Une autre option serait d’utiliser une solution de contournement récemment découverte, mais c’est un processus assez compliqué qui consiste à transplanter le minuscule microcontrôleur de l’ancien écran endommagé sur le nouveau.

Au moment de la rédaction, Apple n’avait pas encore commenté publiquement les raisons du changement. Ceux qui défendent le droit de réparer les appareils que vous possédez ont remporté une victoire le mois dernier grâce au US Copyright Office, mais nous sommes encore loin d’une véritable réforme.