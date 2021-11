L’application de bureau WhatsApp ne nécessite plus que votre téléphone soit en ligne

L’application de bureau WhatsApp vous offre une nouvelle façon de rester en contact à tout moment et n’importe où, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur à la maison ou au travail.

L’application de bureau est disponible pour Windows 11, Windows 10, Windows 8 et macOS 10.9 ou supérieur, et est synchronisée avec WhatsApp sur votre appareil mobile. Étant donné que l’application s’exécute de manière native sur votre bureau, vous bénéficierez d’une prise en charge des notifications de bureau natives, de meilleurs raccourcis clavier, etc.

Lors du téléchargement et de l’ouverture de l’application, scannez le code QR à l’aide de l’application WhatsApp sur votre téléphone (recherchez le menu Web WhatsApp sous Paramètres). Tout comme WhatsApp Web, la nouvelle application de bureau vous permet d’envoyer des messages avec vos amis et votre famille pendant que votre téléphone reste dans votre poche.

WhatsApp est disponible pour les plateformes mobiles Android et iPhone/iOS.

Caractéristiques:

Pas de frais cachés : une fois que vous et vos amis avez téléchargé l’application, vous pouvez l’utiliser pour discuter autant que vous le souhaitez. Envoyez gratuitement un million de messages par jour à vos amis ! WhatsApp utilise votre connexion Internet : 3G/EDGE ou Wi-Fi si disponible.

Multimédia : envoyez des vidéos, des images et des notes vocales à vos amis et contacts.

Chat de groupe : profitez des conversations de groupe avec vos contacts. Ajoutez ou supprimez des participants au groupe, modifiez le sujet du groupe et définissez une icône de groupe.

Personnel : définissez une photo de profil qui sera montrée à tous vos contacts

Pas de frais internationaux : tout comme il n’y a aucun coût supplémentaire pour envoyer un e-mail international, il n’y a aucun coût pour envoyer des messages WhatsApp à l’international. Discutez avec vos amis partout dans le monde tant qu’ils ont installé WhatsApp Messenger et évitez ces coûts de SMS internationaux embêtants.

Dites non aux épingles et aux noms d’utilisateur : pourquoi s’embêter à devoir mémoriser encore un autre code PIN ou nom d’utilisateur ? WhatsApp fonctionne avec votre numéro de téléphone, tout comme SMS, et s’intègre parfaitement à votre carnet d’adresses téléphonique existant.

Pas besoin de se connecter/déconnecter : plus de confusion quant à la déconnexion d’un autre ordinateur ou appareil. Avec les notifications push, WhatsApp est toujours activé et toujours connecté.

Pas besoin d’ajouter des amis : votre carnet d’adresses est utilisé pour vous connecter automatiquement avec vos contacts. Vos contacts qui ont déjà WhatsApp Messenger seront automatiquement affichés sous Favoris, semblable à une liste de contacts.

Messages hors ligne : même si vous manquez vos notifications push ou éteignez votre iPhone, WhatsApp enregistrera vos messages hors ligne jusqu’à ce que vous les récupériez lors de la prochaine utilisation de l’application.

Et bien plus encore : partagez l’emplacement et les lieux, échangez des contacts, fond d’écran personnalisé, sons de notification personnalisés, mode paysage, horodatage des messages, historique des discussions par e-mail, diffusion de messages et de contenus multimédias vers de nombreux contacts à la fois, et bien plus encore.

Quoi de neuf:

L’application de bureau WhatsApp ne nécessite plus que votre téléphone soit en ligne

Nous sommes ravis d’annoncer que les appels vocaux et vidéo privés et sécurisés sont désormais disponibles sur l’application de bureau de WhatsApp.

Au cours de l’année dernière, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de personnes s’appelant sur WhatsApp, souvent pour de longues conversations. La veille du jour de l’An dernier, nous avons battu le record du plus grand nombre d’appels jamais passés en une seule journée avec 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo. Avec autant de personnes encore séparées de leurs proches et s’adaptant à de nouvelles méthodes de travail, nous voulons que les conversations sur WhatsApp soient aussi proches que possible en personne, peu importe où vous vous trouvez dans le monde ou la technologie que vous utilisez. .

Répondre sur un écran plus grand permet de travailler plus facilement avec des collègues, de voir votre famille plus clairement sur une toile plus grande ou de libérer vos mains pour vous déplacer dans une pièce tout en parlant. Pour rendre les appels de bureau plus utiles, nous nous sommes assurés qu’il fonctionne de manière transparente pour l’orientation portrait et paysage, apparaît dans une fenêtre autonome redimensionnable sur votre écran d’ordinateur et est configuré pour être toujours au top afin que vous ne perdiez jamais vos conversations vidéo dans un onglet de navigateur. ou pile de fenêtres ouvertes.

Les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp sont cryptés de bout en bout, de sorte que WhatsApp ne peut ni les entendre ni les voir, que vous appeliez depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Nous commençons par des appels en tête-à-tête sur l’application de bureau WhatsApp afin de nous assurer que nous pouvons vous offrir une expérience fiable et de haute qualité. Nous étendrons cette fonctionnalité pour inclure les appels vocaux et vidéo de groupe à l’avenir.

Vous pouvez passer des appels vocaux et vidéo gratuits à vos contacts sur WhatsApp Desktop si l’application est installée sur votre ordinateur.

Les appels de bureau sont pris en charge sur :

Windows 10 64 bits version 1903 et plus récent

macOS 10.13 et plus récent

Pour passer ou recevoir des appels sur WhatsApp Desktop, vous aurez besoin de :

Un périphérique de sortie audio et un microphone pour les appels vocaux et vidéo.

Une caméra pour les appels vidéo.

Une connexion Internet active sur votre ordinateur et votre téléphone. L’appel ne passera pas par votre téléphone, mais il doit être en ligne pour établir l’appel.

Pour accorder à WhatsApp l’autorisation d’accéder au microphone et à la caméra de votre ordinateur. WhatsApp a besoin d’accéder au microphone de votre ordinateur pour les appels et à la caméra pour les appels vidéo.

Remarque : les appels de groupe ne sont pas pris en charge sur WhatsApp Desktop pour le moment.

Notes de version précédentes :

De nombreuses personnes nous ont dit combien de confusion règne autour de notre récente mise à jour. Il y a eu beaucoup de désinformation qui suscite des inquiétudes et nous voulons aider tout le monde à comprendre nos principes et les faits.

WhatsApp a été construit sur une idée simple : ce que vous partagez avec vos amis et votre famille reste entre vous. Cela signifie que nous protégerons toujours vos conversations personnelles avec un cryptage de bout en bout, afin que ni WhatsApp ni Facebook ne puissent voir ces messages privés. C’est pourquoi nous ne gardons pas de journaux de qui tout le monde envoie des messages ou appelle. Nous ne pouvons pas non plus voir votre emplacement partagé et nous ne partageons pas vos contacts avec Facebook.

Avec ces mises à jour, rien de tout cela ne change. Au lieu de cela, la mise à jour inclut de nouvelles options que les gens auront pour envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp, et offre une plus grande transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données. Bien que tout le monde n’achète pas une entreprise sur WhatsApp aujourd’hui, nous pensons que davantage de personnes choisiront de le faire à l’avenir et il est important que les gens soient au courant de ces services. Cette mise à jour n’étend pas notre capacité à partager des données avec Facebook.

Nous reculons maintenant la date à laquelle les personnes seront invitées à consulter et à accepter les conditions. Personne ne verra son compte suspendu ou supprimé le 8 février. Nous allons également faire beaucoup plus pour dissiper les informations erronées sur le fonctionnement de la confidentialité et de la sécurité sur WhatsApp. Nous passerons ensuite progressivement aux personnes pour examiner la politique à leur propre rythme avant que de nouvelles options commerciales ne soient disponibles le 15 mai.

WhatsApp a contribué à apporter le cryptage de bout en bout aux personnes du monde entier et nous nous engageons à défendre cette technologie de sécurité aujourd’hui et à l’avenir. Merci à tous ceux qui nous ont contactés et à tous ceux qui ont contribué à répandre des faits et à arrêter les rumeurs. Nous continuerons à mettre tout en œuvre pour faire de WhatsApp le meilleur moyen de communiquer en privé.

Remarques précédentes :

Le mode sombre est désormais disponible pour le client de bureau Whatsapp. Pour activer cette fonctionnalité, téléchargez la nouvelle version, installez-la sur votre ordinateur et appuyez sur le bouton de menu à trois points. Une fois là-bas, dirigez-vous vers Paramètres et sélectionnez Thème. Une fois dans Theme, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle qui vous permettra de choisir entre Light et Dark.