Cette application vous dit à quoi ressemble votre chien

Après la fonctionnalité liée aux selfies et introduite en 2018, l’application Google Arts & Culture commence à donner la possibilité de comparer les photos de votre animal de compagnie aux portraits d’animaux les plus célèbres de l’histoire de l’art. Pour obtenir le résultat, il suffit de prendre une photo et de laisser les algorithmes faire le reste du travail.

Chaque animal de compagnie est irremplaçable aux yeux du propriétaire : une véritable œuvre d’art, qu’à partir d’aujourd’hui les algorithmes de Google peuvent aider à identifier. La dernière mise à jour de l’application Google Arts & Culture comprend un appareil photo spécial qui, après avoir capturé un instantané de votre animal de compagnie, le compare à une vaste base de données de peintures pour trouver l’œuvre la plus proche esthétiquement de l’image enregistrée. .

Le précédent des selfies artistiques

La nouveauté a été signalée à l’avance par 9to5Google et une fonctionnalité similaire suit quelques années plus tard, toujours introduite au sein de la même application. À l’époque, Google Arts & Culture utilisait les selfies des utilisateurs comme source de données : les selfies étaient comparés à des personnages historiques ou fictifs apparaissant dans des peintures et d’autres œuvres graphiques conservées dans des musées du monde entier et dans la base de données en ligne de l’application. Aujourd’hui, cette possibilité s’étend également aux animaux : des chiens aux chats, en passant par les poissons, les oiseaux et en fait tout type d’animal.

Comment fonctionne le système

A la base des deux fonctions il y a toujours le même ingrédient principal : les algorithmes d’intelligence artificielle spécialisés dans la reconnaissance d’images, qui identifient les détails des photos prises et les recherchent le plus similaire possible dans les autres images déjà en mémoire. Alors que dans le cas des humains les détails en question peuvent être liés à la distance entre les sourcils, la taille du nez et la couleur des yeux, dans la variante dédiée aux animaux de compagnie, les variables décisives incluent la couleur des cheveux, la position du museau. et les jambes. , la taille des oreilles.

La nouveauté fait son entrée dans l’application Google Arts & Culture, le hub dédié aux initiatives culturelles du groupe. Il n’est pas encore disponible dans le monde, c’est pourquoi il n’est peut-être pas encore disponible sur tous les smartphones. Quand c’est le cas, il peut être trouvé sous le nom Pet Portraits dans le menu qui s’ouvre en appuyant sur le bouton avec le symbole de l’appareil photo dans l’application.