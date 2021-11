ZipCharge Go est une batterie externe portable pour votre véhicule électrique

HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah Power Bank Chargeur Portable avec 2 USB Ports Sortie Chargement Simultané Batterie de Secours pour Tous Smartphones Tablettes

[Batterie Externe Dernière Série Y8 Noir et Rouge 25800mAH] Il s'agit de la nouvelle série Y8 HETP, collision noire et rouge, combinant rétro et mode, pour une nouvelle expérience. Avec une haute capacité de 25800mAH et une taille compacte de 15 x 10 x 2,5 cm, vous pouvez recharger votre téléphone au moins 5 fois. C'est le meilleur choix pour les voyages de longue distance. [Compatible avec Tous Smartphones Tablette USB Via Device] Cette batterie externe peut charger tous les smartphones et tablettes,tels que l'iphone,samsung,huawei,ASUS,sony,xiaomi,wiko, meizu etc.Et la batterie de secours peut également charger tous les appareils de chargement USB, tels que les appareils photo, les lecteurs MP3, MP4, les lampes électroniques, les écouteurs Bluetooth, etc. [le Chargeur Portable Permettre d'Emporter en Avion] Vous pouvez prendre cette batterie externe en avion.Nos produits sont sécurisés, ont fait l'objet de nombreux tests et répondent aux normes de sécurité de l'ONU. [ Charger le téléphone et la batterie externe simultanément] Ce chargeur nomade dispose d'eux ports de sorties et d'un port d'accès. La batterie de secours peut charger les deux appareils en même temps. Et lors du chargement de la batterie, celle-ci peut également charger le téléphone. [ Longévité de sécurité de 24 mois] Nous utilisons une batterie au lithium polymère A + de haute qualité pour prolonger la durée de vie de nos produits.