Fortnite FNCS Big Field Battle: dates, heures et comment obtenir un skin gratuit

Epic Games a annoncé le Fortnite FNCS Big Field Battle. Dans ce tournoi Fortnite Champion Series, n’importe qui peut participer et se qualifier pour des prix tels qu’un skin exclusif, en supposant, bien sûr, qu’ils figurent en bonne place dans les classements. On vous dit tout ce qu’on sait sur ce nouveau tournoi de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 juste en dessous :

Fortnite FNCS Big Field Battle: dates et heures

Art officiel de l’Heure de Furie de la Grande Bataille Campale du FNCS

Le Fortnite FNCS Big Field Battle aura lieu aux dates et heures suivantes :

11-13 novembre : Qualifications pour la grande bataille rangée du Moyen-Orient.

12-14 novembre : Grandes qualifications de bataille rangée de toutes les autres régions

16 novembre – Great Free Fight Community Cup de la côte ouest des États-Unis, de la côte est des États-Unis et du Brésil.

17 novembre : Community Cup de la Grande Bataille Rangée d’Océanie, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe.

19 novembre : Time to rage : diffusion en anglais.

19-20 novembre : Fin de la Grande Bataille Rangée du Moyen-Orient.

Du 20 au 21 novembre : fin de la Grande Bataille Rangée du reste des régions.

Dates et heures des retransmissions en direct de la bataille de Fortnite Great Field

Récompenses Twitch Drop FNCS Great Field Battle

Nous pouvons gagner des récompenses dans Fortnite grâce aux drops de Twitch qui seront dans les retransmissions de la Grande Bataille de Champ du FNCS. Les 20 et 21 novembre, Fortnite diffusera en direct sur Twitch les retransmissions de la Grande Bataille de Champ du FNCS. Voici les dates et horaires selon notre région :

Europe : de 18h00 CET à 21h30 CET.

Amérique du Nord : de 21h30 CET à 01h15 CET.

Brésil : de 19h50 CET à 23h30 CET.

Asie : de 08h50 CET à 12h30 CET.

Ce sont les différents sites Web où nous pouvons voir les diffusions en direct, mais rappelez-vous que les récompenses pour la visualisation des flux sont exclusives à Twitch :

Rondes qualificatives de la bataille du grand pays de Fortnite

Les qualifications fonctionneront comme ceci : tout le monde commencera dans la même session. Les 33 meilleures équipes avanceront sur le chemin de la victoire, tandis que les équipes restantes auront trois chances supplémentaires de tenter d’entrer dans le chemin de la victoire. Une fois sur la route de la victoire, gagner un match est la clé pour se qualifier pour la finale. Les joueurs qui se qualifient pour la finale s’affronteront pendant deux jours pour tenter de remporter une part des 5 millions de dollars de prix en argent.

Time of Fury : informations sur la scène compétitive de Fortnite en 2022

Le vendredi 19 novembre aura lieu la première édition de Hora de raor, une émission dans laquelle Epic Games parlera de tout ce qui s’est passé tout au long de l’année à travers des interviews et des analyses de leurs commentateurs préférés. De plus, ils feront une petite annonce sur ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le mode compétitif de Fortnite en 2022. Le live aura lieu le vendredi 19 novembre à 21h00 CET.

Fortnite Community Cup : comment obtenir gratuitement le skin Elite Winner

Skin art officiel Elite Winner, récompense exclusive pour les gagnants de la Fortnite Community Cup

La Fortnite Community Cup se tiendra le 16 novembre dans les régions de la côte est des États-Unis, de la côte ouest des États-Unis et du Brésil, ou le 17 novembre dans les régions d’Océanie, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe. . Il s’agira d’une Trios Cup au cours de laquelle chaque équipe jouera 10 matchs sur trois heures pour tenter d’obtenir le plus de points possible. Les meilleures équipes de chaque région gagneront le skin et le sac à dos Elite Winner.

Source : Epic Games