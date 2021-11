Le clone de Pokémon Go de Niantic Harry Potter: Wizards Unite s’arrête

En bref : bien que Pokémon Go de Niantic ait connu un succès mondial après son lancement en 2016, Harry Potter : Wizards Unite, un titre très similaire sorti par la société en 2019, n’a jamais été à la hauteur de sa popularité. En tant que tel, il fermera dans un peu plus de deux mois.

Comme Pokémon Go, Harry Potter: Wizards Unite est un jeu de réalité augmentée, celui-ci se déroule dans le monde des sorciers de JK Rowling et se concentre davantage sur l’histoire. Niantic a annoncé qu’il sera supprimé de l’App Store, de Google Play et du Galaxy Store le 6 décembre 2021, et les joueurs ne pourront plus effectuer d’achats dans le jeu à partir de cette date.

« Tous les jeux ne sont pas faits pour durer éternellement », a écrit Niantic dans un communiqué. « Notre objectif… était de donner vie à la magie du monde sorcier pour des millions de joueurs alors qu’ils sortaient et exploraient leurs quartiers. Nous y sommes parvenus ensemble, en livrant un arc narratif de deux ans qui sera bientôt terminé. »

Toutes les fonctionnalités et tous les serveurs du jeu seront désactivés le 31 janvier 2022, tout comme le forum de la communauté et tous les canaux de médias sociaux associés.

L’utilisation peut continuer à jouer au jeu jusqu’à la fin janvier, et Niantic ajoute des événements dans le jeu tout au long de ce mois et de décembre. Il y aura également plusieurs changements de gameplay, y compris la suppression du plafond d’envoi et d’ouverture de cadeaux.

Niantic n’a jamais dit pourquoi Harry Potter : Wizards Unite fermait ses portes. Depuis sa sortie, il a vécu dans l’ombre de Pokémon Go, et bien que la société n’ait jamais révélé les chiffres officiels des utilisateurs, le nouveau jeu a 319 000 notes sur le Play Store tandis que Pokémon Go en compte près de 15 millions.