Ces feux tricolores dans l’asphalte sauvent les piétons qui fixent leur smartphone aux intersections

Regarder votre téléphone en marchant est une habitude dangereuse mais trop courante. Une vidéo en provenance de Corée du Sud montre un système de protection de ceux qui se laissent trop facilement hypnotiser par l’écran du téléphone dans la rue et ont provoqué les réactions de commentateurs divisés sur l’initiative.

Regarder le smartphone en marchant est une mauvaise habitude que beaucoup ont prise au fil des ans. Pas seulement des messages et des notifications d’appels : l’avènement des smartphones a rendu les écrans de ces appareils de plus en plus irrésistibles au point de rendre difficile de vous quitter des yeux – en particulier dans les moments routiniers tels que le trajet domicile-école ou vers le lieu de travail. Le risque de se laisser hypnotiser dans la rue par les réseaux sociaux et les plateformes de partage est double : d’une part, les autres piétons sont ralentis et d’autre part, vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous, avec le réel danger de se retrouver sur le chemin d’un autre piéton ou d’un moyen de transport et de provoquer ou de subir des accidents, même graves. Pour cette raison, certains carrefours routiers en Corée du Sud ont été équipés de feux de circulation installés dans l’asphalte, qui sont également visibles pour ceux qui regardent en bas et se concentrent sur l’écran de leur smartphone.

Comment fonctionnent les feux de circulation sur l’asphalte

Des dispositifs similaires ne sont pas une nouveauté absolue : plusieurs villes à travers le monde ont expérimenté des idées similaires, et dans le pays de l’Est, elles sont présentes depuis 2019 – même si le monde remarque leur existence plus récemment grâce à des témoignages locaux de réseaux sociaux mondiaux tels que comme TikTok. . Le principe de ces feux tricolores est simple : ce sont des bandes de lampes LED qui jalonnent le trottoir concerné au niveau des carrefours routiers les plus fréquentés ; protégés par un verre renforcé et étanche, les feux sont synchronisés avec les feux verticaux qui régulent l’afflux des piétons, et pour les zombies dits smartphone ils bénéficient d’un avantage incontesté sur leur homologue classique : la lumière qu’ils émettent entre beaucoup plus facilement dans le champ de vision d’une personne avec un regard vers le bas.

Même les piétons les plus immergés dans les contenus projetés par le smartphone peuvent ainsi percevoir un éventuel feu rouge grâce à leur vision périphérique et s’arrêter avant de se mettre en danger. Les commentateurs du reste du monde ont récemment commencé à se diviser sur l’invention juste après la publication de la dernière vidéo devenue virale sur TikTok : d’un côté, il y a ceux qui la considèrent comme une innovation salvatrice, de l’autre sont ceux qui se plaignent comment il a été possible d’en arriver à devoir inventer quelque chose de similaire.

Grimper sur des caisses de fruits et tomber sur l’asphalte : encore un défi dangereux de TikTok