Quels sont ces nouveaux autocollants qui sont apparus sur Instagram

Ces jours-ci, trois nouveaux autocollants sont apparus sur Instagram parmi ceux que les utilisateurs peuvent appliquer aux Stories, mais le réseau social n’a fait aucune annonce à ce sujet, laissant les abonnés se demander quelle est leur signification et pourquoi ils sont si évidents au à l’intérieur de l’application. La réponse est simple : cette année, le 2 novembre marquait le début de Diwali, ou Dipavali – l’une des récurrences les plus importantes de la tradition indienne qui est célébrée pendant cinq jours entre octobre et novembre ; Instagram a voulu rendre hommage aux communautés religieuses qui le célèbrent à travers le monde avec une série d’illustrations créées par l’artiste local Neethi.

Comment utiliser les nouveaux autocollants Diwali

Les illustrations en question sont précisément celles que l’on trouve parmi les stories Instagram et que de nombreux utilisateurs utilisent pour leur contenu en ces heures. Les trouver est simple : il suffit d’entrer dans le mode Histoires et de prendre une photo, puis de passer à l’application des autocollants. Les trois autocollants apparaîtront en évidence dans la première rangée, au-dessus de ceux couramment consultés par la plateforme, prêts à être ajoutés à l’histoire en cours de publication.

Que se passe-t-il lors de l’utilisation d’autocollants

Les autocollants Diwali ne sont pas comme les autres et cachent une fonction spéciale : en les utilisant, l’histoire qui les considère comme des protagonistes est partagée avec les adeptes même dans une histoire spéciale multi-auteurs appelée Diwali, dans laquelle toutes les histoires qui sont collectées sont utiliser des autocollants et que les abonnés peuvent voir. Si deux utilisateurs suivis ou plus ont utilisé ces autocollants, leurs histoires seront liées dans une seule collection qui célèbre les vacances. Cette année, Diwali culmine avec le 4 novembre et se termine le 6 novembre : les autocollants et les histoires liées aux autocollants resteront probablement en évidence jusqu’à cette date.