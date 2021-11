Avatars 3d Dans Microsoft Teams

La communication via Microsoft Teams continue d’évoluer, et cette fois, elle fait un bond vers les avatars 3D. Ainsi, nous pouvons continuer à partager et à créer à un nouveau niveau.

De Ignitne 2021 à votre domicile

A Ignite 2021, l’événement annuel dans lequel le géant de Redmond se réunit développeurs, les partenaires et communauté pour montrer leurs dernières nouvelles, se connecter et grandir… ils ont annoncé comment cet outil allait être intégré dans Microsoft Teams. Il était temps de sortir toute l’artillerie, et c’est ainsi qu’ils nous ont surpris !

Grâce à ce service, nous pouvons nous connecter à des réunions en ligne et montrer notre avatar en trois dimensions au lieu d’activer la caméra pour montrer notre visage. Ainsi, nous pouvons toujours montrer notre meilleur visage!

Comme on pouvait l’imaginer avec les HoloLens (au moment de leur annonce, en octobre 2016), cet outil peut avoir de nombreuses utilisations : en formation, modélisation 3D, conception de produits, loisirs et rassemblements sociaux, jeux vidéo…

Tout ce que nous pouvons imaginer, augmentant les possibilités de notre réalité (avec la réalité augmentée ou virtuelle) de se connecter dans un monde où la distance est un obstacle de plus en plus petit et récupérable.

Maillage depuis n’importe quel appareil

Comment pouvons-nous l’utiliser? Depuis le portail Mesh pour Microsoft Teams, ils annoncent que nous pouvons l’utiliser à partir d’appareils PC, iOS et Android, HoloLens 2 et casques réalité virtuelle.

Pour l’instant, pour la plupart des utilisateurs, ce ne seront que des avatars en trois dimensions dans lesquels notre clone nous imite en parlant, mais n’imite pas nos mouvements. Cependant, on espère qu’à l’avenir, les mouvements pourront être imités et des espaces privés créés pour continuer à créer et à imaginer.

Beaucoup plus à découvrir

Cybersécurité, Azure, Windows 11, Dynamics 365, no-code… tous ces sujets sont traités et explorés chez Microsoft Ignite.

Vous avez jusqu’à demain, jeudi 4 novembre, pour continuer à vous tenir au courant de toutes les nouvelles qui sont annoncées et seront annoncées, alors restez à l’écoute !