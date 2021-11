OneDrive aura un support ARM natif, y compris les Apple M1

Hier, lors de l’Ignite, un flot de nouvelles a été présenté pour les principales applications et services Microsoft. Le géant de Redmond veut faire passer la productivité au niveau supérieur en améliorant encore ses services. Cette fois, nous allons parler de toutes les améliorations qui ont été présentées pour OneDrive.

L’actualité OneDrive dévoilée à Ignite

Prise en charge ARM

OneDrive aura enfin un support ARM natif. Les tests pour les initiés commenceront plus tard cette année et vous pourrez profiter de performances étonnantes sur ARM, également sur macOS.

Nouvelle expérience dans Windows 11

Nous allons très bientôt avoir une expérience native de l’explorateur de fichiers sur le nouveau Windows 11. Désormais, dans l’explorateur de fichiers Windows, l’option de partage de fichiers sur le ruban supérieur est par défaut l’expérience de partage de fichiers. OneDrive une fois que nous nous sommes connectés.

OneDrive sur le Web lance l’éditeur d’images

Sur la base de nos commentaires, nous aurons désormais des options infinies pour modifier nos photos dans OneDrive. Bientôt, nous pourrons profiter des capacités de retouche photo intégrées dans OneDrive pour recadrer, ajuster et ajouter des filtres à vos images.

Le recadrage nous aidera à recadrer vos photos manuellement ou à utiliser des proportions prédéfinies. Il est également possible de faire pivoter nos photos ou de retourner une image à 180 degrés pour une visualisation facile.

Avec Ajustements, nous pouvons modifier la lumière et la couleur de vos photos en calibrant la luminosité, l’exposition, le contraste, les lumières, les ombres et la saturation des couleurs.

Avec des filtres créatifs, nous affinons le ton des images ou ajoutons des effets spéciaux pour transformer nos photos.

Lorsque vous apportez des modifications à des photos dans OneDrive, vous avez la possibilité d’enregistrer les modifications en tant que nouvelle image ou d’écraser l’image d’origine. Et si vous écrasez accidentellement l’original, vous pouvez utiliser l’historique des versions pour le récupérer.

OneDrive lance PWA sur Windows et Mac

Avant la fin de l’année, nous pourrons installer le site Web OneDrive en tant qu’application Web progressive (PWA). Cela nous permet d’ouvrir OneDrive dans une fenêtre séparée ou de le configurer pour qu’il démarre automatiquement au démarrage de notre appareil. Cela nous donne un accès sécurisé à nos fichiers OneDrive.

L’impression universelle arrive maintenant sur OneDrive

Beaucoup d’entre vous ont fait un effort incroyable pour arrêter d’utiliser du papier. Cela a été accentué par le télétravail. Chez Microsoft, ils veulent nous aider afin que si nous devons imprimer quelque chose, nous ayons la commodité de l’impression universelle. Cela nous permet d’imprimer des documents stockés dans OneDrive directement sur une imprimante de notre entreprise ou de notre bureau à domicile sans avoir à installer au préalable une imprimante sur notre appareil.

Améliorations des équipes

Maintenant, OneDrive arrive dans Teams

Pour une expérience cohérente lorsque vous travaillez avec des fichiers dans OneDrive, SharePoint et Teams, ils ont activé Ajouter à OneDrive dans les fichiers de canal Teams. Bientôt, nous pourrons ajouter vos dossiers partagés importants à votre stockage cloud pendant que vous collaborez dans Teams.

Retrouvez tous vos enregistrements Teams au même endroit

Les enregistrements audio et vidéo des réunions Teams sont désormais automatiquement enregistrés dans le dossier Enregistrements dans OneDrive pour les réunions personnelles ou dans SharePoint pour les réunions de canal.

Ils nous permettent également d’obtenir et de collaborer facilement sur vos enregistrements de réunion importants. Plus tard cette année, des enregistrements vidéo seront intégrés avec des transcriptions et des commentaires pour nous aider à passer à la partie de la conversation qui vous intéresse le plus. Plus tard l’année prochaine, ils présenteront également une table des matières native afin que nous puissions explorer un enregistrement basé sur n’importe quelle diapositive présentée lors d’une réunion avec PowerPoint Live.

Il y avait encore beaucoup de nouvelles, mais plus liées au domaine informatique. Si vous considérez qu’ils peuvent être intéressants, nous les ajouterons plus tard. La même chose se produit avec les nouvelles qui arrivent sur Mac. Nous vous serions reconnaissants si vous manifestiez votre intérêt pour les commentaires.