Facebook cessera de vous reconnaître et de vous identifier sur les photos publiées sur le réseau social

Après plus de dix ans d’activité, Facebook mettra fin à son programme de reconnaissance faciale activé au sein de la plateforme en 2010 : c’est ce qu’a annoncé dans ces heures Jérôme Pesenti, l’adjoint chargé des applications d’intelligence artificielle du groupe Meta al qui est dirigé par le réseau social. La décision a été prise à la lumière des « nombreuses inquiétudes du public soulevées par les technologies de reconnaissance faciale », et le démantèlement du système comprend également l’élimination de la base de données d’informations collectées par le système au cours de sa décennie d’activité.

Qu’est-ce que la reconnaissance faciale Facebook

Le système encore actif aujourd’hui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour analyser les traits du visage des personnes sur les photos et comprendre en quoi un individu représenté est différent d’un autre. Sur Facebook, ce système a pu fonctionner à partir d’un point de départ extrêmement précieux, formé d’une part par les centaines de millions de photos téléchargées par les utilisateurs, et d’autre part par le fait que les sujets des images avaient déjà été commodément » tagués » par les auteurs des photos et par d’autres utilisateurs : bref, chaque individu a été présenté à l’intelligence artificielle avec son nom et son prénom, fournissant au logiciel d’apprentissage un point de départ saisissant. Le résultat est la fonctionnalité d’aujourd’hui, qui suggère aux gens de marquer les photos récemment téléchargées, avec un niveau de précision inquiétant.

Problèmes de confidentialité

Les technologies de reconnaissance faciale se sont heurtées au fil des ans à un niveau croissant d’hostilité de la part de l’opinion publique, pour une raison précise : l’image du visage est quelque chose qui vous permet d’extrapoler les empreintes digitales uniques d’un individu, et en même temps il n’est même pas un élément sur lequel un contrôle particulier peut être exercé ; prendre une photo d’une personne ou capturer une image d’une vidéo suffit à « voler » son empreinte digitale pour ensuite être soumis à des algorithmes qui, avec suffisamment de données disponibles, peuvent reconnaître le propriétaire. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne souhaite fortement réglementer l’utilisation de ces technologies, dont l’utilisation imprudente peut entraîner des discriminations et des distorsions des droits civils.

Le rôle de Facebook

Le groupe Meta n’est pas seulement l’une des entités les plus avant-gardistes en matière de reconnaissance faciale, mais c’est aussi l’une des entreprises à la réputation la plus controversée en matière de confidentialité des utilisateurs. L’affaire Cambridge Analytica a montré comment il était possible d’accaparer les données du réseau social pour bombarder certains types de personnes et influencer toute une campagne électorale comme celle des États-Unis en 2016 ; dans les années qui ont suivi, l’opinion publique a commencé à percevoir Meta elle-même comme une entreprise capable d’utiliser chaque bit d’information collectée par ses utilisateurs pour en faire des bénéfices. Dans le post publié par Pesenti ces dernières heures, aucune mention n’est faite de tout cela, mais les craintes générales évoquées ci-dessus et le rôle des gouvernements qui « travaillent toujours sur des règles claires pour l’utilisation de ces technologies » sont évoqués. Au fur et à mesure que ce travail se poursuit, explique Pesenti, Facebook limitera l’utilisation de la reconnaissance faciale à quelques domaines d’application étroits. En particulier, la fonction de reconnaissance automatique des utilisateurs sur les photos disparaîtra, qui selon Facebook est actuellement utilisée par plus d’un tiers des abonnés.