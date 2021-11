Facebook supprime ses fonctionnalités de reconnaissance faciale, supprimera les données associées pour plus d’un milliard d’utilisateurs

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La technologie de reconnaissance faciale est plus controversée que jamais. Le Parlement européen a récemment poussé à l’interdiction de l’utilisation de la technologie dans les espaces publics, et des organisations comme l’ACLU se sont longtemps opposées à l’ensemble du concept. Désormais, même Facebook prend du recul par rapport à la technologie : il désactivera ses fonctionnalités de reconnaissance faciale et désactivera les données faciales pour plus d’un milliard d’utilisateurs.

Voici un peu de contexte : avant ce changement, Facebook permettait aux utilisateurs d’opter pour la reconnaissance faciale en activant « on » le paramètre approprié dans leur menu de préférences utilisateur. Ce faisant, Facebook analysera les photos et les vidéos que vous téléchargez pour rechercher votre visage, puis créera un « modèle » qu’il pourra utiliser pour activer des fonctionnalités supplémentaires.

Par exemple, la plate-forme peut vous informer lorsque vous « apparaissez sur des photos ou des vidéos mais que vous n’avez pas été tagué(e) », ou même vous informer lorsque quelqu’un d’autre tente de créer un profil Facebook en utilisant votre ressemblance. La technologie est également utile pour les aveugles ou les malvoyants, car elle peut leur décrire les photos de manière audible.

Indépendamment de tous ces avantages apparents, le géant des médias sociaux va de l’avant avec cet arrêt. Tous les modèles de reconnaissance faciale existants seront supprimés de ses serveurs et les fonctionnalités ci-dessus seront désactivées. Facebook insiste sur le fait que ces modèles n’ont jamais été partagés avec quelqu’un d’autre que l’utilisateur qui s’est inscrit.

Quant au raisonnement de Facebook, cette démarche est née d’un pur pragmatisme. L’entreprise peut voir dans quel sens souffle le vent, et note même dans son article de blog qu’il y a une « inquiétude croissante » concernant l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans son ensemble ; même quand cela peut profiter aux gens.

« Il existe de nombreuses inquiétudes quant à la place de la technologie de reconnaissance faciale dans la société, et les régulateurs sont toujours en train de fournir un ensemble clair de règles régissant son utilisation », écrit Facebook. « Au milieu de cette incertitude continue, nous pensons qu’il est approprié de limiter l’utilisation de la reconnaissance faciale à un ensemble restreint de cas d’utilisation. »

Facebook ne dit pas spécifiquement qu’il a l’intention de tirer parti de ces cas d’utilisation restreints, mais il donne des exemples tels que la vérification d’identité dans les produits financiers, le déverrouillage d’appareils personnels ou l’aide aux personnes à retrouver l’accès à un compte verrouillé (pas nécessairement Facebook).

La société continuera d’explorer des moyens de mettre en œuvre cette technologie de manière responsable (et en conformité avec les modifications législatives potentielles) à l’avenir.