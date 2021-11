Les derniers périphériques de productivité de Razer se concentrent sur le confort, la durée de vie de la batterie et le faible bruit

En bref : Razer a ajouté trois nouveaux produits à sa famille de périphériques axés sur la productivité en mettant l’accent sur la connectivité multi-appareils, une durée de vie prolongée de la batterie, le confort et un profil sonore plus silencieux (le cas échéant).

Cela commence avec la Razer Pro Click Mini, une souris sans fil compacte qui peut se connecter avec jusqu’à trois appareils via Bluetooth, et une quatrième en utilisant le dongle 2,4 GHz. Le pointeur ambidextre dispose de sept boutons programmables et utilise le capteur optique 5G Advanced de Razer avec un indice DPI de 12 000. Les commutateurs de souris mécaniques silencieux sont évalués pour 15 millions de clics, et les utilisateurs peuvent s’attendre à jusqu’à 725 heures d’utilisation avec Bluetooth ou jusqu’à 465 heures sur 2,4 GHz sans fil.

Le Razer Pro Type Ultra, quant à lui, est un clavier contenant des commutateurs mécaniques jaunes Razer qui sont décrits comme à la fois linéaires et silencieux. Ils sont évalués pour jusqu’à 80 millions de pressions, et les touches ont un revêtement doux au toucher pour un «confort toute la journée».

Le Pro Type Ultra peut se connecter via USB-C ou sans fil via Bluetooth ou 2,4 GHz, offrant plus de 200 heures d’autonomie avec Bluetooth. Un repose-poignet en similicuir moelleux est inclus pour plus de confort, et l’ensemble du tableau est rétro-éclairé avec des LED blanches.

Le dernier mais non le moindre est le Razer Pro Glide XXL, un tapis de souris souple sur toute la largeur du bureau, fabriqué à partir d’un micro-tissage texturé qui mesure plus de 37 pouces d’un côté à l’autre. Le tissu est lié à une base en caoutchouc antidérapante haute densité de 3 mm d’épaisseur. Il est également proposé dans une taille moyenne mesurant un peu plus de 14 pouces de large pour les petits postes de travail.

Les Razer Pro Click Mini et Pro Glide XXL sont disponibles à partir d’aujourd’hui au prix de 79,99 $ et 29,99 $, respectivement, tandis que le Pro Glide de taille moyenne peut être acheté pour 9,99 $. Le Razer Pro Type Ultra devrait atterrir plus tard dans le trimestre pour 159,99 $.