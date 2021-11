Samsung dévoile un jean à 1 499 $ avec une poche conçue pour contenir le smartphone Galaxy Z Flip3

Bottom line: Samsung a révélé une paire de jeans avec des poches plus petites spécialement conçues pour s’adapter au Galaxy Z Flip3. Le pantalon est un article promotionnel limité pour attirer l’attention sur la taille compacte du téléphone lorsqu’il est plié. Les jeans de marque ne seront pas vraiment bon marché, vous aurez donc besoin de poches profondes.

Samsung, en collaboration avec les spécialistes du denim Dr Denim, a annoncé le lancement du Z Flip Pocket Denim, une paire de jeans qui célèbre le facteur de forme pliable du Galaxy Z Flip3. Une édition limitée proposera 450 paires au prix de 1 499 $ AUS (environ 1 052 $). La « pièce de déclaration » sera également livrée avec un Galaxy Z Flip3 gratuit, qui coûte environ 1 000 $ à lui seul.

Les poches arrières ont été complètement supprimées. Au lieu de cela, l’une des poches situées à l’arrière a été déplacée vers l’avant de la cuisse. Il est conçu pour s’adapter aux dimensions exactes du Galaxy Z Flip3. Dr Denim a également cousu deux grands motifs en Z sur les poches avant. Pour que les jeans de l’édition spéciale se démarquent davantage, le Galaxy Z Flip3 et le Z Flip Pocket Denim arriveront dans un élégant emballage Dr Denim.

« Les smartphones ne sont souvent pas adaptés aux poches, nous avons donc tiré parti des références de style de Dr Denim pour concevoir des jeans qui bousculent la norme en matière de poche et s’adaptent parfaitement à notre Galaxy Z Flip3 compact », a déclaré Hayley Walton, responsable du marketing de la marque chez Samsung Mobile. « Nos utilisateurs de Galaxy Z Flip3 s’attendent à ce qu’il y ait le meilleur en termes de design et de capacité de poche, et quoi de mieux pour accompagner nos téléphones haut de gamme que la parfaite paire de jeans sur mesure. »

Les clients peuvent acheter le Z Flip Pocket Denim via le site Web de Dr Denim dans les styles pour hommes et femmes. Les personnes intéressées devront être rapides compte tenu de l’état actuel du marché du scalping. Vous vous souvenez du réfrigérateur Xbox Series X qui a été récupéré en quelques minutes ?

Les derniers appareils pliables de Samsung ont fait preuve d’endurance dans un marché très concurrentiel. Les ventes totales du Galaxy Z Flip3 et du Galaxy Z Fold3 ont atteint 2 millions d’unités depuis leur lancement en août, dépassant les produits phares Galaxy S21 et Galaxy Note 20 de Samsung.