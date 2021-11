La franchise League of Legends atteint 180 millions de joueurs actifs par mois

En bref : la franchise League of Legends abrite certains des jeux PC (et maintenant multi-plateformes) les plus réussis jamais sortis – en particulier League lui-même, le MOBA classique qui ne semble jamais cesser de recevoir des mises à jour. Pour quantifier ce succès, le développeur Riot Games s’est tourné vers Twitter pour montrer ses derniers numéros de joueurs. Sur l’ensemble de la famille de jeux League (AKA Runeterra), Riot a attiré 180 millions de joueurs actifs rien qu’en octobre.

C’est un nombre énorme, et il dépasse même les ventes à vie d’énormes sorties comme Grand Theft Auto V. Le titre d’action satirique de Rockstar a atteint 150 millions de ventes à vie en août, mais le nombre d’utilisateurs de Leagues est compté. mensuel. Certes, League est gratuit, alors que GTA V est toujours un produit à 30 $.

Quoi qu’il en soit, bien que Riot n’ait pas précisé comment il calcule les joueurs mensuels dans son tweet d’étape, il a offert quelques détails à PC Gamer. Tout d’abord, tous les jeux League of Legends sont pris en compte ici : League of Legends, sa version mobile connue sous le nom de Wild Rift, le combattant de cartes Legends of Runeterra, le combattant automatique Teamfight Tactics et « Fight for the Golden Spatula », qui est la variante chinoise de TFT.

De plus, Riot dit que « joueurs mensuels » fait référence à toute personne qui démarre l’un de ses jeux. Si la même personne joue aux cinq jeux mentionnés ci-dessus, elle comptera comme cinq joueurs actifs pour les calculs de Riot.

En d’autres termes, « 180 millions de joueurs » n’est peut-être pas tout à fait exact si nous considérons ces joueurs comme des individus uniques. Cependant, cela reste un chiffre impressionnant.

Merci à notre communauté mondiale d’avoir aidé Runeterra à atteindre de nouveaux sommets ! 180 millions de joueurs en octobre et toujours en croissance ! pic.twitter.com/7w9goYBeBM – Riot Games #RiotXArcane (@riotgames) 1er novembre 2021

Le studio a construit cette franchise mondiale à partir de zéro sur environ 12 ans. En 2018, l’équipe employait environ 2 500 personnes, ce qui explique probablement pourquoi elle a récemment pu se lancer dans de nouveaux genres. Si vous remontiez le temps et parliez à un joueur de la Ligue il y a 10 ans, je doute qu’ils se soient attendus à entendre que ce créateur indépendant de MOBA créerait un jour un jeu de tir de héros ultra-populaire pour rivaliser avec Counter-Strike et Overwatch (à un moindre mesure).

À titre de remarque intéressante, le nombre de joueurs de League dépasse de loin les utilisateurs actifs mensuels de Steam, ces derniers se situant à environ 120 millions de MAU l’année dernière. Si vous souhaitez en savoir plus sur les récents succès de Steam, le dernier article d’actualités « Year in Review » de Valve détaille cela plus en détail.

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons à Riot le meilleur pour l’avenir. Espérons que le prochain MMO de la société s’avérera décent à sa sortie; le genre est beaucoup trop périmé pour une autre entrée générique.