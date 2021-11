A fait pousser avec succès les premiers piments dans l’espace – les astronautes les ont mangés dans des tacos

Le projet Plant Habitat-04 de la NASA, conçu pour étudier la culture de plantes fruitières dans l’espace, a atteint son premier jalon historique. Les graines de piment envoyées à l’ISS en juillet ont mûri avec succès et les astronautes ont pu les récolter et les consommer dans de délicieux tacos.

Un piment cultivé dans l’espace et les tacos préparés par l’astronaute Megan McArthur. Crédit : NASA

La NASA a annoncé que des piments avaient été cultivés avec succès à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour la première fois. Les fruits ont été récoltés et utilisés par les astronautes pour confectionner de délicieux tacos, comme l’a annoncé sur Twitter l’astronaute Megan McArthur de l’agence aérospatiale américaine. Bien que cela puisse apparaître comme une « note de couleur » de l’espace, être capable de faire pousser des piments parfaitement consommables en microgravité est une étape très importante pour la recherche scientifique et l’avancement de l’exploration spatiale.

Le projet Plant Habitat-04 – annoncé par la NASA en 2019 – a pour objectif principal la culture et la maturation de plantes fruitières dans l’espace, une étape considérée comme fondamentale pour permettre aux astronautes engagés dans de longs voyages dans le système solaire (et à l’avenir qui sait , voire au-delà) pour se nourrir de nourriture fraîche, produite directement dans les sections hydroponiques de l’engin spatial. Le choix s’est porté sur les piments pour leur cycle de croissance particulièrement long. Plus précisément, des piments hybrides créés par des scientifiques de l’Université d’État du Nouveau-Mexique ont été choisis : ils sont une combinaison du « Hatch Sandia » et du traditionnel « Española Improved » qui sont cultivés dans le nord du Nouveau-Mexique, en particulier dans la Hatch Valley. Ceux cultivés avec succès dans le laboratoire en orbite ont été envoyés en juillet de cette année. Les graines ont été placées dans la « serre spatiale » (appelée APH) le 12 juillet et ont mis plus de trois mois à mûrir et à être récoltées pour être dégustées et échantillonnées.

« L’enquête a impliqué une analyse microbienne pour améliorer la compréhension des interactions plante-microbe dans l’espace et l’évaluation par l’équipage de la saveur, de la texture et de la nutrition des premiers piments cultivés dans l’espace », a indiqué l’agence aérospatiale dans un communiqué. Comme indiqué, l’astronaute Megan McArthur a préparé des tacos pour en profiter au mieux. « Fête du vendredi ! Après la récolte, nous avons pu goûter les piments rouges et verts. Ensuite, nous avons rempli les questionnaires (il nous faut des données !). Au final, j’ai fait mes meilleurs tacos de l’espace : fajita de bœuf, tomates réhydratées et artichauts et piments ! », a pépié l’astronaute avec humour, qui a accompagné le post de quelques photos explicatives. Espanola Les piments améliorés passent du vert au rouge pendant la maturation et sont consommés aux deux étapes, de sorte que les astronautes ont pu les goûter dans les deux couleurs. Une partie de celles collectées sera renvoyée sur Terre pour les analyses habituelles en laboratoire.