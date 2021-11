Google dit que l’affichage scintillant du Pixel 6 Pro sera corrigé le mois prochain

Pixels vacillants : le Pixel 6 Pro est arrivé à des critiques élogieuses ; Cependant, certains utilisateurs ont signalé des scintillements de l’affichage avec l’appareil lorsqu’il est éteint. Faisant soupçonner ce qui pourrait être un autre problème de contrôle de qualité avec le nouveau matériel de Google, la société a maintenant reconnu le problème, qui, selon elle, n’est pas lié au matériel, et qu’un correctif arrivera dans le cadre de la mise à jour logicielle de décembre.

Les derniers produits phares de Google – Pixel 6 et 6 Pro – ont connu des débuts prometteurs, dépassant les attentes de l’entreprise, étant donné qu’elle a désormais mis en place des listes d’attente pour les acheteurs impatients, car les téléphones sont régulièrement en rupture de stock sur le Google Store. Il y a encore plus d’intérêt autour du modèle Pro, qui dispose d’un appareil photo amélioré et d’un matériel phare pour moins que l’argent phare.

Cependant, le lancement n’a pas été parfait, car les rapports d’utilisateurs ont commencé à faire surface la semaine dernière sur les appareils présentant des problèmes d’affichage. Certains utilisateurs ont remarqué une teinte verte sur leur Pixel 6, alors qu’un défaut de fabrication l’a fait cet acheteur, qui a obtenu un Pixel 6 Pro avec deux découpes pour la caméra selfie.

Un autre problème plus cohérent concerne le scintillement de l’affichage sur le Pixel 6 Pro. Il est devenu suffisamment perceptible pour que Google reconnaisse, ce qui décrit le problème comme « des artefacts d’affichage légers et transitoires » lorsque l’appareil est éteint et lorsque le bouton d’alimentation est légèrement enfoncé sans réveiller l’écran.

Google note explicitement que la lumière résiduelle n’est pas un problème matériel et conseille aux utilisateurs de maintenir le bouton d’alimentation enfoncé suffisamment longtemps pour allumer l’appareil, tout en évitant de faire tourner le bouton lorsque l’alimentation est coupée.

Certes, peu d’utilisateurs errent fréquemment en éteignant / rallumant leur téléphone pour que ce problème devienne ennuyeux, mais il est bon de savoir que le scintillement sera résolu par Google avec une mise à jour logicielle le mois prochain.