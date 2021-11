Windows 11 contre Windows 10 : AMD Ryzen Edition

Aujourd’hui, nous examinons les performances de Windows 11 par rapport à Windows 10 avec les processeurs AMD Ryzen. Récemment, nous avons fait de même avec les processeurs Intel Core de 10e et 11e génération, mais nous nous sommes abstenus de tester les pièces AMD en raison du problème connu de performances de latence du cache L3.

Alors que nous éditions cette pièce, Microsoft et AMD ont publié le correctif, consistant en une mise à jour de Windows 11 ainsi qu’un nouveau pilote de chipset. Beaucoup d’entre vous attendaient de voir plus de performances autour des processeurs Ryzen, nous utilisons donc ici les Ryzen 5 3600 et Ryzen 9 5950X.

Les deux processeurs ont été testés installés sur la carte mère Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero en utilisant le BIOS version 3801. Pour la mémoire, nous avons utilisé un kit Crucial Ballistix DDR4-3200 CL16 et une carte graphique MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio. Sur le plan du stockage, nous avons utilisé les SSD NVMe MP34Q de 8 To de TeamGroup qui sont très rapides, et nous inclurons quelques résultats SSD vers la fin de l’article.

Il existe 5 configurations de test au total, trois avec le 5950X et deux avec le 3600. Le Ryzen 5 3600 compare les performances de Windows 10 avec Windows 11 avec le correctif de latence du cache L3. Ensuite, avec le 5950X, nous comparons Windows 10 à deux configurations Windows 11, l’une avec le correctif L3 et l’autre sans.

Nous examinerons les performances des applications, des jeux, du stockage et du temps de chargement. Tous les résultats sont basés sur une moyenne de 3 exécutions et dans certains cas, nous avons mis l’ensemble du système hors tension entre les exécutions pour éviter la mise en cache. Passons maintenant aux graphiques…

Performances des applications

À partir des résultats du cache et de la mémoire AIDA64, nous ne voyons pas de réelle différence entre les différentes configurations lorsque l’on compare la latence DRAM, la latence du cache L1 et la latence du cache L2. Cependant, vous pouvez voir ici à quel point la latence L3 était mauvaise avant le correctif avec la latence L3 du 5950X poussée à 36 ns, ce qui est environ 3 fois supérieur à ce qu’elle devrait être.

Heureusement, AMD et Microsoft ont maintenant résolu ce problème et, par conséquent, Windows 10 et Windows 11 devraient être comparables à cet égard.

Passant à Cinebench, nous trouvons des résultats assez ennuyeux, mais pas tout à fait inattendus. Fondamentalement, peu importe la version de Windows que vous utilisez, les performances seront sensiblement les mêmes et cela était vrai même avant le correctif de la latence du cache L3.

C’est la même chose pour le benchmark Blender Open Data, en particulier lorsque l’on regarde le Ryzen 9 5950X qui voit un écart de moins de 1% dans les performances. Le R5 3600 était également similaire, bien que nous observions une amélioration de 3% avec Windows 11, ce qui, à mon avis, est assez insignifiant.

Passant aux résultats de 7-Zip, nous constatons pour le travail de décompression qu’il y a peu de différence entre les deux systèmes d’exploitation. Cela dit, les résultats de la compression sont intéressants car le Ryzen 9 5950X a subi une perte de performances de 7% en raison du bug L3, qui bien sûr a maintenant été résolu et avec le correctif Windows 11 et 10 sont les mêmes.

Les tests avec Adobe Photoshop 2021 constatent une amélioration des performances de 5% pour le R5 3600 lors de l’utilisation de Windows 11, ce qui était intéressant à voir, d’autant plus qu’il n’y avait pas d’amélioration des performances avec le 5950X.

Ensuite, avec Adobe After Effects 2021, nous envisageons une amélioration de 2% avec Windows 11 pour les deux configurations de processeur, tandis que le bug L3 a réduit les performances de 4%, donc pas un gros impact bien qu’il ait été systématiquement plus lent dans nos tests.

La dernière référence d’application que nous avons exécutée était Adobe Premiere Pro 2021 et cette fois, le Ryzen 5 3600 a fourni des résultats pratiquement identiques avec l’un ou l’autre système d’exploitation, tandis que le 5950X a obtenu un score supérieur de 4 % avec Windows 10.

Références de jeu

Passons à quelques repères de jeu. F1 2021 a vu les mêmes performances dans toutes les configurations testées avec le 5950X, même le bug de cache L3 ne causait pas de baisse des performances. Le R5 3600 était en moyenne 3% plus rapide sous Windows 11, mais c’est une différence négligeable.

Maintenant, ces résultats sont vraiment intéressants…

Rainbow Six Siege de Tom Clancy était à plusieurs reprises plus rapide lors de l’utilisation de Windows 11 avec l’un des deux processeurs, bien qu’il soit plus prononcé avec Zen 3. Fait intéressant, le bug L3 a vu les performances de Windows 11 proches de Windows 10, mais avec le bug résolu, Windows 11 est offrant désormais systématiquement 5 % de performances en plus.

Nous avons constaté une plus petite amélioration de 3 % avec le R5 3600, mais encore une fois, Windows 11 était toujours plus rapide avec une petite marge.

Le Ryzen 9 5950X s’est également avéré plus rapide lors de l’exécution de Windows 11, augmentant à nouveau les performances de 5%. Le R5 3600 était également plus rapide avec le nouveau système d’exploitation, bien qu’ici la marge n’était que de 2%.

Les résultats de Cyberpunk 2077 sont similaires à ceux de Rainbow Six Siege et Watch Dogs Legion. Windows 11 offre une augmentation des performances de 5% avec le 5950X et une augmentation plus faible de 2% avec le R5 3600.

En ce qui concerne les temps de chargement des jeux – ou plutôt les temps de chargement de niveau – comme nous l’avons constaté avec les processeurs Intel, Windows 11 ne fait rien pour les réduire.

Le Ryzen 5 3600 a mis 11 secondes à charger Windows quelle que soit la version utilisée. Le 5950X était un peu plus rapide avec Windows 10, prenant 10 secondes pour atteindre le bureau à partir du menu de sélection de démarrage dans le BIOS. Pendant ce temps, Windows 11 a pris 12 secondes car il semblait prendre plus de temps pour passer l’écran de chargement. Ces résultats sont conformes à ce que nous avons trouvé lors des tests avec les processeurs Intel.

Performances de stockage

Enfin, nous avons des résultats de stockage CrystalDiskMark et en ce qui concerne le débit séquentiel, Windows 11 n’offre aucun avantage de performances par rapport à Windows 10. Cependant, tout comme nous l’avons découvert lors du test des processeurs Intel, Windows 11 semble améliorer considérablement les performances de lecture et d’écriture aléatoires.

Avec le 5950X, nous envisageons une augmentation de près de 70 % des performances d’écriture et une augmentation de plus de 20 % du débit de lecture. Encore une fois, cela correspond à ce que nous avons vu auparavant lors du test des processeurs Intel Core.

De gros gains ont également été observés lors de l’utilisation du Ryzen 5 3600, car les performances d’écriture ont été améliorées de 44% et les performances de lecture de 30%. Je n’étais pas convaincu que les gains observés lors du test des processeurs Intel étaient précis, mais ayant vu la même chose sur une plate-forme complètement différente avec des installations différentes des deux systèmes d’exploitation, je suis maintenant convaincu que ces données sont exactes.

Ce que nous avons appris

Ces résultats n’étaient qu’un peu plus intéressants que ce que nous avons trouvé lors du test des processeurs Intel Core de 10e et 11e génération, qui pour la plupart n’ont vu aucune différence de performances entre Windows 11 et 10 pour les applications et les jeux.

Il en va de même avec Ryzen, en particulier en ce qui concerne les performances des applications. Pour les jeux, cela peut varier de zéro delta comme cela a été vu dans F1 2021, à une petite augmentation d’environ 2 à 5% avec Windows 11. Le Ryzen 9 5950X était souvent d’environ 5% plus rapide avec le nouveau système d’exploitation et bien que ce soit une différence insignifiante pour gamers, c’est moins trivial pour les avis sur les produits.

Initialement, nous avions prévu de suivre la voie pratique pour nos prochaines revues de processeurs Intel Alder Lake, et c’était de réutiliser les données Windows 10 que nous avions déjà recueillies pour les processeurs Ryzen et Intel. Après tout, nous n’avons que peu de temps pour préparer ce contenu et l’idée de bourrer les tests de base de 12e génération en une semaine avec tous les autres processeurs n’était pas amusante.

Mais avec Windows 11 offrant constamment de meilleures performances de jeu pour Ryzen, même si ce n’est que de l’ordre de 2 % à 5 % pour les jeux que nous avons testés, plus nous nous débattions avec le dilemme de savoir quoi faire, et donc plus cela devenait clair. que nous ferions mieux de jeter toutes les données existantes et de recommencer.

Et donc, quelque chose à espérer dans quelques jours de plus… tout notre contenu et processeurs Alder Lake seront testés à l’aide de la dernière version de Windows 11, avec toutes les mises à jour appliquées et VBS désactivé. Tous les BIOS de la carte mère seront également mis à jour avec les dernières révisions et nous sommes passés du RTX 2080 Ti pour les tests d’applications et du RTX 3090 pour les tests de jeu, à la Radeon RX 6900 XT qui a été utilisée exclusivement pour tous les tests.

Il reste encore beaucoup d’analyses comparatives avant de voir notre premier examen du processeur d’Alder Lake et il y aura une avalanche de contenu à suivre. Restez à l’écoute.