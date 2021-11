Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak : l’iPhone 13 n’est pas différent des précédents iPhone

Bottom line: Une critique commune adressée aux nouvelles versions de l’iPhone d’Apple est que l’appareil n’offre pas suffisamment de mise à niveau pour justifier un achat. Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, partage également ce sentiment ; le célèbre ingénieur et programmeur informatique a exprimé son point de vue sur l’iPhone 13, qui, selon lui, est pratiquement identique aux prédécesseurs du smartphone.

La dernière génération d’iPhone a été lancée en septembre et a apporté plusieurs améliorations par rapport à l’iPhone 12, notamment une autonomie accrue et les améliorations inévitables de l’appareil photo. Cependant, note Yahoo Finance, Wozniak ne pense pas que de telles mises à niveau offrent une grande différenciation par rapport aux modèles précédents de l’iPhone.

« J’ai le nouvel iPhone, je ne peux pas vraiment faire la différence », a-t-il remarqué. « Le logiciel qu’il contient s’applique aux iPhones plus anciens, je présume. Je m’inquiète de la taille et de la taille … mais je ne l’étudie pas. Je me soucie simplement de savoir si les produits sont bons. »

Concernant le commentaire de Wozniak sur la taille de l’appareil, Apple a rendu tous les modèles de l’iPhone 13 plus épais et plus lourds que chaque variante de l’iPhone 12.

Au cours des dernières années, les consommateurs et les critiques ont critiqué la stagnation des dernières fonctionnalités apportées par chaque nouvel iPhone. Comme indiqué dans notre résumé des critiques de l’iPhone 13, le smartphone récemment sorti « ne change pas la donne pour la série de smartphones d’Apple ». Des ajustements mineurs tels qu’une encoche plus petite, des changements de conception minimes, l’absence d’un écran à 120 Hz et une charge plus lente que les produits concurrents ont tous été soulignés par les critiques.

C’est un état de fait similaire pour la version Pro de l’appareil : « Les modèles Pro ont moins de fonctionnalités spéciales qui justifient les prix plus élevés. »

En ce qui concerne les points positifs du téléphone, d’excellents appareils photo, plus de stockage de base et une durée de vie de la batterie plus longue étaient les thèmes communs. Néanmoins, ces améliorations font généralement partie des rares fonctionnalités soulignées comme des ajouts intéressants, en dehors de toute mise à niveau majeure du processeur.

Avant le lancement de l’iPhone X, qui remplaçait le capteur d’empreintes digitales du bouton d’accueil populaire par l’authentification Face ID, Wozniak a déclaré que ce serait la première fois qu’il n’achèterait pas le dernier modèle d’iPhone le jour de sa sortie.

« Je préfère attendre et regarder celui-là. Je suis content de mon iPhone 8, qui est le même que l’iPhone 7, qui est pour moi le même que l’iPhone 6 », a déclaré Wozniak. « Pour une raison quelconque, l’iPhone X sera le premier iPhone vers lequel je n’ai pas mis à niveau le premier jour. »