Oui, cette crypto Squid Game était une arnaque

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Une crypto-monnaie nommée d’après la récente série à succès de Netflix « Squid Game » s’est effondrée en valeur lundi matin. Le groupe à l’origine de la crypto et d’une plateforme hébergeant un jeu associé à la crypto semble avoir totalement disparu.

Celui qui était derrière la crypto $ SQUID semble avoir effectué ce que les investisseurs appellent un « rug-pull », dans lequel après avoir incité les investisseurs à augmenter le prix de leur crypto, ils vendent la leur contre de l’argent, en supprimant sa liquidité. Après que SQUID ait culminé à 2 856 $ tôt ce matin, il a chuté à zéro en quelques minutes seulement, selon CoinMarketCap.

Twitter suspendu le compte associé à la crypto pour « activité inhabituelle ». Le site Web où les gens achetaient la crypto et l’utilisaient dans un jeu a disparu, mais est toujours visible sur les archives Internet.

SQUID est apparu le 27 octobre et a dépassé les 30 $ le 31 octobre. Depuis le début, cependant, il y a eu des drapeaux rouges évidents.

Le plus important était que les gens qui achetaient SQUID ne pouvaient pas le vendre. Ils pourraient utiliser SQUID comme jetons pour jouer à un jeu sur le site Web maintenant disparu à partir duquel ils pourraient gagner un autre cyrpto des mêmes créateurs – Marble, qui pourrait être vendu. Ainsi, pour récupérer leur argent, les investisseurs devaient continuer à jouer et potentiellement continuer à acheter plus de SQUID.

Selon ConMarketWatch, le droit d’entrée pour le jeu était de 456 SQUID. Le message cite plusieurs investisseurs qui ont perdu de l’argent de toute l’épreuve. Selon Gizmodo, les vendeurs ont remporté environ 2,1 millions de dollars.

Squid Game est une série sud-coréenne qui a été créée sur Netflix en septembre et est depuis devenue la série la plus populaire du géant du streaming. Il s’agit de personnes désespérées qui sont invitées à jouer à des jeux pour enfants pour un énorme prix en espèces, avec des enjeux de vie ou de mort.