Sega s’associe à Microsoft pour créer "Super jeu" sur Azure

En bref : Sega et Microsoft ont annoncé cette semaine un nouveau partenariat dans le cadre duquel Sega créera des jeux sur la plate-forme cloud Azure de Microsoft. Cela semble être la prochaine étape du plan précédemment annoncé de Sega pour une initiative « Super Game ».

L’annonce a été faite lundi sur la chaîne de presse de Sega. Plus précisément, Sega dit qu’il utilise la plate-forme Azure de Microsoft pour créer des jeux à grande échelle et mondiaux dans un « environnement de développement de nouvelle génération ».

« Super Game » est l’initiative de Sega pour créer des jeux innovants axés sur « global », « en ligne », « communauté » et « utilisation IP ». La dernière fois que Sega a fait référence à « Super Game », c’était dans sa présentation des résultats en mai dernier, pour l’exercice se terminant en mars 2021. La diapositive indiquait « Super Game » comme un plan quinquennal pour créer des jeux qui peuvent être « étendus à l’échelle mondiale ».

Cette diapositive et l’annonce récente de Sega ne disent pas grand-chose sur « Super Game », mais il semble que Sega souhaite créer des jeux plus grands que jamais en termes de technologie et de gamme de joueurs. Si tel est le cas, il pense pouvoir utiliser la technologie cloud pour le faire. Sega mentionne spécifiquement les services cloud et la 5G.

Peut-être que les jeux prévus par Sega pourraient fonctionner sur le cloud, ou il pourrait simplement avoir l’intention d’utiliser Azure pour aider au développement de jeux plus importants. La page de développement de jeux d’Azure compte déjà des sociétés comme Mojang, Pearl Abyss, Wizards of the Coast, Rare, 343 Industries et Tencent et ses filiales.

Bien que Sega soit traditionnellement connu comme un fabricant de jeux d’arcade et de consoles japonais, la société a coopéré à plusieurs reprises avec Microsoft dans le domaine des jeux, remontant aux années 1990. Sega porte ses jeux sur Windows depuis l’époque de Windows 95, à l’époque où il fabriquait encore ses consoles de jeu (un peu comme Sony aujourd’hui). Aujourd’hui, il est connu comme un éditeur de premier plan de jeux de stratégie et de simulation sur PC. La Dreamcast, la dernière console de Sega, exécute une version personnalisée du système d’exploitation Windows CE de Microsoft. La légende raconte même que Sega voulait que la première console Xbox de Microsoft soit compatible avec les jeux Dreamcast (à tout le moins, le contrôleur Xbox a hérité de la disposition des boutons de Sega).