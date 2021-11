Roblox revient après une panne de trois jours, dit que le problème n’avait rien à voir avec Chipotle

Dans le contexte : les parents qui s’arrachaient les cheveux depuis jeudi dernier ont poussé un soupir de soulagement lorsque Roblox est finalement revenu en ligne hier. Alors que les gens pensaient que le problème était dû à une cyberattaque ou même au résultat d’un cadeau d’Halloween, la société a imputé la panne à un « problème de système interne ».

À 16 h 00 HNP le 28 octobre, les 200 millions d’utilisateurs de Roblox, dont les deux tiers aux États-Unis ont entre 9 et 12 ans, n’ont pas pu accéder à la plate-forme en raison d’une interruption de serveur. Dimanche, la société a tweeté qu’elle s’efforçait de résoudre la situation et avait identifié « la cause première comme [an] problème de système interne. »

Beaucoup pensaient que la faute était due à une promotion Chipotle dans le jeu attirant trop de monde. Un cadeau appelé Chipotle Boorito Maze permet aux joueurs de gagner des objets quotidiens en naviguant dans un labyrinthe tout en collectant de vrais ingrédients et en évitant les monstres, et en atteignant le centre avec un objet d’avatar gratuit. De plus, les joueurs pouvaient obtenir un burrito gratuit – avec 1 million de dollars à gagner – en s’habillant d’un « costume inspiré du Chipotle ».

Bien que la promotion Chipotle ait commencé juste avant le début des problèmes, Roblox a confirmé que « cette panne n’était liée à aucune expérience ou partenariat spécifique sur la plate-forme ». À 12h50 PST le dimanche 31 octobre, certains joueurs ont été autorisés à se reconnecter, la panne prenant officiellement fin à 16h45.

Roblox est de retour en ligne. Merci encore pour votre compréhension et votre soutien. Notre PDG, David Baszucki, a partagé une mise à jour sur la panne et les mesures prises pour y remédier. https://t.co/vUXzzzCNJZ – Roblox (@Roblox) 1er novembre 2021

Roblox a également confirmé que la plate-forme n’avait pas été supprimée par une « intrusion externe », excluant les pirates, les ransomwares, etc. David Baszucki, fondateur et PDG de Roblox, a expliqué qu’« un système central de notre infrastructure a été submergé, provoqué par un bug subtil dans nos communications de service backend alors qu’il était soumis à une charge importante. Cela n’était pas dû à un pic de trafic externe ou à une expérience particulière. L’échec a plutôt été causé par la croissance du nombre de serveurs dans nos centres de données. Le résultat a été que la plupart des services de Roblox étaient incapables de communiquer et de se déployer efficacement.