En bref : des chercheurs de l’Université de Southampton au Royaume-Uni travaillent depuis plus d’une décennie sur une technique permettant de stocker une quantité massive de données sur des disques de verre de la taille d’un CD. L’itération actuelle de leur technologie est plus de 10 000 fois plus dense que le stockage optique Blu-ray.

Comme l’explique Optica, Yuhao Lei et Peter G. Kazansky de l’Université de Southampton ont développé une méthode qui utilise un laser économe en énergie pour créer des nanostructures à haute densité en verre de silice à travers deux dimensions optiques et trois dimensions spatiales.

Selon ses créateurs, la technique peut écrire à des vitesses de 1 000 000 voxels par seconde, ce qui équivaut à enregistrer environ 230 kilo-octets de données (plus de 100 pages de texte) par seconde.

L’humanité génère des ensembles de données de plus en plus volumineux, et bien que les systèmes de stockage basés sur le cloud se débrouillent pour l’instant, ce ne sont en fait que des solutions temporaires basées sur la technologie de stockage héritée. Pour un stockage de données vraiment à plus long terme, quelque chose de beaucoup plus robuste est nécessaire.

Le verre est une solution viable, mais ce n’est pas le seul médium exploré. En plus de son propre travail avec le verre, Microsoft a également expérimenté la viabilité de l’utilisation de l’ADN comme support de stockage à long terme. Twist Bioscience, le centre de recherche avec lequel Microsoft s’est associé en 2016, a déclaré à l’époque qu’un seul gramme d’ADN peut stocker près d’un billion de gigaoctets (parfois appelé zettaoctet) de données numériques avec une durée de conservation connue de plusieurs milliers d’années.

Des chercheurs britanniques travaillent actuellement à augmenter la vitesse d’écriture de leur méthode laser/verre pour la rendre viable en dehors du laboratoire. Ils auront également besoin d’un moyen plus rapide de lire les données avant qu’elles ne deviennent une solution de stockage pratique.

Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Opt Lasers