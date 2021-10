Adieu pouce levé : devant le siège social de Facebook, il y a maintenant le logo Meta

A l’entrée du célèbre Hacker Way dans la Silicon Valley, les visiteurs ne seront plus accueillis par un Like mais par un « M » qui devrait représenter une sorte d’infini (ou un bretzel, précise quelqu’un), c’est-à-dire le logo de le nouveau Méta.

Plus de « Like » : les visiteurs du siège de l’entreprise de Mark Zuckerberg ne se retrouveront plus devant le grand coup de pouce qui a accompagné pendant des années l’entrée de l’entreprise mais le logo Meta, le nouveau nom de l’entreprise. Connectez la conférence. Les travaux sur le remplacement ont commencé peu de temps avant la diffusion de la vidéo, à la fin de laquelle le PDG a annoncé le changement, comme le rapportent des curieux qui ont prévisualisé des photos du nouveau panneau d’affichage sur Twitter, visiblement recouvert d’un tissu noir. .

Désormais, donc, l’entrée du célèbre Hacker Way dans la Silicon Valley n’est plus un Like mais un « M » qui devrait représenter une sorte d’infini (ou un bretzel, fait remarquer quelqu’un), c’est le logo du nouveau Meta. Un changement important pour un élément qui a toujours représenté une sorte de destination (haha) pour les fans de la créature de Zuckerberg, qui, comme souvent avec d’autres entreprises technologiques, prennent généralement des selfies devant les panneaux d’affichage placés à l’entrée des bureaux principaux. Maintenant, ils devront le faire devant un bretzel bleu.

L’ancien logo du siège social de Facebook

Une curiosité que tout le monde ne connaît peut-être pas, c’est que le campus qui appartient désormais à Facebook appartenait autrefois à Sun Microsystems, dont le logo était visiblement positionné à l’entrée de la même manière que celui de la réalité de Zuck. Di fatto il cartellone è lo stesso: se si gira attorno e si osserva il suo retro, si troverà il vecchio logo dell’ormai collassata Sun Microsystems, un elemento che Zuckerberg ha voluto tenere come memento di ciò che può succedere quando togli gli occhi dall ‘cible. Un concept que le fondateur a visiblement voulu conserver même avec le nouveau nom de sa création, qui ne traverse certainement pas une période particulièrement simple.