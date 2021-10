Près de 30% du nouveau code GitHub est écrit avec l’aide de l’IA

En bref : l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique continuent de se répandre à l’ère moderne. Nous dépendons presque tous de ces technologies sous une forme ou une autre, et les programmeurs GitHub sont certainement inclus dans cette catégorie. Depuis la sortie de l’outil « Copilot » du site Web en juin, près de 30% du nouveau code a été écrit avec l’aide de l’IA.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Copilot auparavant, c’est essentiellement l’équivalent des systèmes de texte prédictif que vous trouverez sur Gmail ou même sur votre téléphone. Vous commencez à taper une ligne de code et Copilot peut la compléter automatiquement pour vous – ou essayer de le faire de toute façon.

De manière impressionnante, plus de 50 % des codeurs qui ont choisi d’utiliser Copilot ont continué à l’utiliser après leur première utilisation. Nous ne savons pas comment longue ils ont continué à l’utiliser, mais c’est quand même un bon signe si un si grand nombre d’utilisateurs de GitHub ne se contente pas de rejeter la technologie après le premier essai.

« Nos utilisateurs nous disent beaucoup que leurs pratiques de codage ont changé avec Copilot », déclare Oege de Moor, vice-président de l’équipe Copilot GitHub Next. « Dans l’ensemble, ils sont capables de devenir beaucoup plus productifs dans leur codage. »

Il n’est pas difficile de voir pourquoi ce serait le cas. Copilot peut compléter automatiquement de grandes portions de code, et bien qu’il y ait probablement des erreurs ici et là, cela semble toujours être un gain de temps considérable à long terme. Cela pourrait aider un programmeur à éviter de taper du code standard répétitif et lui permettre de se concentrer davantage sur le polissage.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité Copilot de GitHub n’est disponible que pour une poignée de langages de programmation, notamment Ruby, TypeScript et JavaScript. En allant de l’avant, de Moor and co. prévoyez d’ajouter la prise en charge de langues supplémentaires, ou du moins les plus populaires. La fonctionnalité n’est pas parfaite, bien sûr, mais plus il y a d’utilisateurs qui l’utilisent, plus elle deviendra sophistiquée au fil du temps.

Si vous êtes un programmeur qui a profité de Copilot dans le passé, n’hésitez pas à laisser vos commentaires dans les commentaires ci-dessous – nous aimerions entendre des témoignages de première main sur la précision et l’efficacité de la technologie.