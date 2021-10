La vente d’Halloween de Steam est lancée et permet de réaliser des économies sur des milliers de titres effrayants

Offres de vacances : les ventes annuelles de Steam valent toujours la peine d’être attendues, mais la saison des vacances est celle où nous avons tendance à voir les plus alléchantes. Bien que les soldes d’hiver soient encore au moins dans quelques mois, les chercheurs de rabais peuvent encore profiter d’importantes économies au cours des prochains jours grâce à la vente d’Halloween qui vient d’être lancée.

Bien que la vente d’Halloween ne redéfinisse pas l’intégralité de la vitrine Steam, vous trouverez une nouvelle page de vente dédiée qui a été effrayé à juste titre. Il agit en quelque sorte comme une plaque tournante pour la vente elle-même. Bien que la plupart des jeux présentés sur la page soient en effet axés sur l’horreur, ou du moins modérément effrayants, vous trouverez des offres sur une gamme de produits beaucoup plus large que ce genre seul.

Tout, des RPG ordinaires et pas du tout terrifiants aux jeux de tir à la première personne et aux jeux de survie, est représenté dans cette vente. Cependant, dans l’esprit de la saison d’Halloween, nous ferons de notre mieux pour attirer l’attention sur certains des titres les plus sombres du catalogue de vente de Steam.

Prenez, par exemple, Darkest Dungeon, qui est disponible à un prix très réduit de seulement 5 $, contre 25 $. Il y a aussi Warhammer: End Times – Vermintide, qui est encore plus abordable à 3 $ (réduit par rapport à son prix de 30 $). Sa suite a reçu une baisse de prix plus modérée à 7,49 $.

Si l’exploration de donjons et le massacre de rats ne sont pas vos tasses de thé, peut-être qu’une simulation immersive conviendra à vos besoins. Si c’est le cas, jetez un œil à Vampire: The Masquerade – Bloodlines, qui ne coûte que 10 $ pour le moment. Si vous l’essayez, assurez-vous simplement de télécharger les correctifs de la communauté – croyez-moi, ils sont nécessaires.

Envie de quelque chose de plus relaxant ? Graveyard Keeper est une excellente option. C’est un charmant petit simulateur de cimetière avec un degré surprenant de profondeur et beaucoup d’humour noir. Sans parler de son style artistique et de sa boucle de gameplay ravissants à la Stardew Valley. Au lieu de cultiver des cultures, cependant, vous cultivez… Euh… Des corps. Quoi qu’il en soit, pour 5 $, il est difficile de se tromper.

En ce qui concerne les jeux légèrement plus récents, il semble que le tout nouveau Inscryption décolle vraiment, avec des critiques extrêmement positives sur Steam et une esthétique incroyablement effrayante. Selon sa page Store, Inscryption est une « odyssée à base de cartes noires d’encre » qui cherche à mélanger la construction de deck roguelike, des « énigmes de style escape-room » et l’horreur psychologique dans un « smoothie sanglant ».

Il n’a pas été trop fortement réduit, vous n’économiserez donc que quelques dollars en le saisissant pendant la vente d’Halloween. Pourtant, cela a l’air amusant, et c’est l’un des rares en fait Nouveau jeux présentés dans la vente.

On vous laisse découvrir par vous-même le reste des offres Halloween. Gardez simplement un œil sur votre portefeuille : les ventes Steam peuvent drainer vos fonds plus rapidement que vous ne pouvez dire « Oups ». Cela dit, la vente devrait se terminer le 1er novembre, donc si vous envisagez déjà quelques offres juteuses, il serait peut-être sage d’agir rapidement. Ou attendez simplement les soldes d’hiver, ce qui est exactement ce que j’ai l’intention de faire.