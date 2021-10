Sony transfère ses titres Steam de la marque PlayStation Mobile vers PlayStation PC

En bref : alors que PlayStation Studios continue de lancer d’anciennes exclusivités sur le marché des PC, Sony a décidé de créer une marque officielle PlayStation PC. Il regroupait auparavant des titres triple-A comme Days Gone in avec sa marque PlayStation Mobile. Jusqu’à présent, il n’a déplacé que quelques titres sous la société d’édition LLC, mais à l’avenir, nous pouvons nous attendre à voir davantage de ports adopter le label PlayStation PC.

Il semble que Sony ait commencé à utiliser une nouvelle marque « PlayStation PC ». Les utilisateurs de Resetera ont repéré le changement mercredi. Les descriptions de Steam répertorient désormais « PlayStation PC LLC » en tant qu’éditeur sur certaines versions PC des jeux PlayStation. Ils étaient auparavant sous le label PlayStation Mobile. Jusqu’à présent, seuls Days Gone, Helldivers et Everybody’s Gone to the Rapture utilisent la nouvelle marque.

Sony a déposé la société à responsabilité limitée en Californie en avril dernier, mais a formé le label en octobre 2020. Cette décision est logique compte tenu de la façon dont Sony s’est considérablement concentré sur l’apport d’anciennes exclusivités PlayStation aux joueurs sur PC.

Au cours de la dernière année, le fabricant de consoles a publié quelques titres AAA sur Steam, notamment Horizon Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds et Days Gone. L’une des plus grandes exclusivités de Sony, God of War, sera lancée sur Steam en janvier. La société s’est également engagée à porter Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PC dans le courant de 2022 et a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de ralentir là-bas.

En juin, le directeur de PlayStation Studio, Herman Hulst, a déclaré que le plan était de continuer à publier des titres PlayStation dans l’écosystème PC, mais ils essaient toujours de déterminer le calendrier. Hulst a déclaré que la dernière chose que PlayStation Studios voulait faire était de compromettre la console ou les ventes exclusives propriétaires. À l’heure actuelle, il semble que les joueurs PC devront attendre environ deux ans pour jouer aux exclusivités AAA.

« Nous sommes encore au début de notre planification pour PC. Et Horizon Zero Dawn a été très réussi. Bend Studio vient de sortir la version PC de Days Gone le 18 mai. C’est donc environ deux ans après la sortie de la PS4 », a déclaré Hulst. « La sortie de jeux sur PC ne se fera jamais au détriment de la création d’une gamme passionnante de grands jeux sur console. »

Lancer des jeux PlayStation sur le marché des PC est une bonne décision, en particulier pour les titres qui ont épuisé leur potentiel de vente de consoles. Alors que nous progressons vers 2022, il ne serait pas surprenant de voir plusieurs exclusivités plus anciennes comme The Last of Us ou Gran Turismo Sport arriver sur Steam sous la marque PlayStation PC.