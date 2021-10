Révolution Facebook : le nouveau nom de l’empire de Zuckerberg est Meta

Le nom du réseau social le plus populaire au monde reste toujours Facebook, mais ce qui change, c’est le nom de ce qu’on appelait jusqu’à présent simplement le groupe Facebook, ou la société cotée qui développe et gère le réseau social du même nom et une myriade d’autres produits, y compris Instagram et WhatsApp.

Au final, le nouveau nom de Facebook est officiel : Meta, qui signifie métaverse, ou le concept que Zuckerberg entend concrétiser dans les 10 prochaines années. Après des jours de rumeurs d’un nouveau baptême pour le groupe fondé par Mark Zuckerberg, la confirmation est arrivée dans ces minutes avec l’annonce officielle par le fondateur lui-même lors de l’événement Connect qui s’est conclu dans les dernières minutes. L’annonce d’aujourd’hui était attendue en raison d’indiscrétions qui, depuis le début de la semaine, ont fait savoir à la haute direction de l’entreprise qu’elle travaillait sur un nouveau nom qui pourrait décrire au mieux les nouvelles ambitions d’un conglomérat qui ne s’occupe plus des réseaux sociaux, ni seulement de Facebook.

Les avancées de ces derniers jours

En effet, parler de correspondance entre le groupe dirigé par Mark Zuckerberg en 2021 et le réseau social qu’il a fondé dans son dortoir à Harvard en 2004 est désormais totalement trompeur. Depuis, Facebook est non seulement devenu une puissance mondiale à part entière, mais la société qui gère ses opérations a acquis des dizaines d’autres réalités technologiques – de la plateforme Instagram à la messagerie WhatsApp en passant par la réalité virtuelle d’Oculus – et présentées au public . autant de nouvelles plateformes telles que WhatsApp Pay et la myriade de produits à l’intérieur d’Instagram. Bref, au sein du groupe Facebook, le social Facebook n’est plus qu’un produit parmi tant d’autres, et même pas celui qui offre les meilleures perspectives.

Parce que maintenant le groupe Facebook s’appelle Meta

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’entreprise ne décide de se faire représenter par un autre nom que celui du réseau social qui se développe actuellement moins vite que tous ceux qu’elle gère. Ce que devrait être ce nom est quelque chose que les échelons supérieurs ont remis en question depuis longtemps : la question de l’échange était sur la table depuis des années, même si selon les rumeurs recueillies plus récemment, elle n’est devenue urgente que ces deux derniers mois. ; en particulier, il semble que le numéro un de Facebook lui-même, Mark Zuckerberg, ait été jusqu’au dernier moment dubitatif sur la décision à prendre.

La décision est finalement tombée sur la direction que Zuckerberg lui-même a décidé depuis des mois maintenant de faire prendre aux activités de son groupe, à savoir celle du métaverse. L’univers des expériences de réalité virtuelle qui selon le fondateur de Facebook accueillera un milliard de personnes d’ici dix ans représente donc non seulement l’avenir de Facebook, mais aussi un point de convergence pour tous les produits et services actuels du groupe – d’Instagram à WhatsApp. Le changement de nom symbolise un pari ambitieux : il signifie que tous les efforts de la multinationale seront orientés vers la construction de quelque chose dont les fondations sont à peine posées ; si la vision de Zuckerberg se matérialise, non seulement Facebook, mais aussi les produits actuels les plus aboutis seront un jour balayés par le nouveau imaginé et officiellement annoncé en ces heures.