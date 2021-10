Timothée Chalamet de Dune avait l’habitude de montrer des contrôleurs Xbox modifiés sur sa chaîne YouTube

Dans le contexte : imaginez passer d’un YouTuber axé sur les jeux avec un petit nombre d’adeptes à la star de l’un des plus grands films de ces derniers temps. Pour Timothée Chalamet, qui incarne Paul Atréides dans Dune, cela s’est vraiment produit, même s’il y a eu un assez long décalage entre exploiter une chaîne et partager l’écran avec des vers des sables.

Vice a mené une enquête approfondie sur les rumeurs selon lesquelles Chalamet aurait été le présentateur de ModdedController360, une chaîne YouTube qui présentait des contrôleurs Xbox 360 personnalisés. La publication a travaillé avec Aric Toller, chercheur et formateur chez Bellingcat, qui est surtout connu pour enquêter sur les crimes de guerre, pour tenter de prouver les affirmations.

Le rapport examine les indices selon lesquels Chalamet est la personne dans les vidéos, dont le visage n’est jamais montré. Certaines des preuves les plus convaincantes sont la cicatrice sur l’annulaire gauche de l’acteur et du présentateur, ainsi que des images de la chambre de Chalamet qu’il a précédemment publiées sur Instagram montrant les mêmes meubles que ceux que l’on voit dans les vidéos. La voix du YouTuber ressemble également à celle d’un jeune Chalamet par rapport aux clips de lui agissant à l’époque – sa grande rupture était un rôle dans Law & Order en 2019, avant le tournage des vidéos.

Mais il semble que Vice aurait pu gagner beaucoup de temps et simplement regarder la chaîne YouTube de Fortnite Pro Nate Hill. Dans une interview avec Timothée Chalamet & Zendaya pour promouvoir leurs skins Fortnite, Chalamet a admis son passe-temps passé. « J’avais une chaîne YouTube que les gens ont trouvée », a-t-il déclaré. « C’est YouTube dot com back-slash ‘ModdedController360. Et j’avais l’habitude de peindre des contrôleurs de mod. »

L’acteur a déclaré qu’il ouvrirait et peindrait les contrôleurs pour les gens à l’âge de 15 ans, leur facturant 10 $ pour environ cinq heures de travail. « J’ai gagné 30 dollars », a-t-il ajouté. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était arrêté, Chalamet a répondu : « Mes parents disaient : ‘Il y a de la peinture en aérosol partout dans la maison.' »

Il n’y a que trois vidéos, toutes publiées il y a 11 ans, sur la chaîne ModdedController360, qui a vu son nombre d’abonnés bondir de plusieurs milliers récemment. Leur nombre de vues a également augmenté depuis que Chalamet a confirmé qu’il était le présentateur.