Intel annonce Alder Lake, la 12e génération de processeurs de bureau

Après des mois d’attente et quelques fuites, Intel officialise la 12e génération de processeurs connue sous le nom d’Alder Lake. Ces processeurs sont les premiers à utiliser Intel 7, le nouveau procédé de fabrication basé sur la deuxième génération du 10 nm, successeur des actuels 14 nm sur les ordinateurs de bureau et 10 nm sur les ordinateurs portables.

Intel 7, prise en charge de DDR5 et PCIe Gen 5 ; et une architecture hybride inspirée des processeurs ARM

La nouveauté la plus importante réside dans ses nouveaux noyaux. Contrairement à avant où la même configuration de cœurs était utilisée, nous allons maintenant trouver deux types de cœurs : les cœurs de performance conçus pour les tâches les plus exigeantes et les cœurs efficaces conçus pour les tâches moins exigeantes avec la consommation la plus faible possible. De cette façon, Intel veut assurer un équilibre entre les performances et la consommation du processeur.

Et pour gérer les tâches entre les cœurs de performance et d’efficacité, Intel nous présente Intel® Thread Director. Cette technologie analyse les charges de travail pour les allouer aux bons cœurs. C’est-à-dire que les tâches les plus exigeantes sont attribuées aux cœurs de performance tandis que les tâches d’arrière-plan à faible impact sont attribuées aux cœurs d’efficacité.

Cette nouvelle génération prend également en charge la mémoire DDR5 et PCI Express Gen 5, ce qui double la bande passante par rapport au PCIe Express Gen 4 et atteint des vitesses allant jusqu’à 64 Go/s.

Intel affirme que la nouvelle génération de processeurs de bureau s’est améliorée à presque tous les égards. Ces nouveaux processeurs offrent 20 % ou plus de performances dans les jeux, où cela se reflétera chez les utilisateurs disposant des dernières cartes graphiques NVIDIA RTX Series.

De plus, grâce à la RAM DDR5, nous obtiendrons jusqu’à 36% de vitesse en plus en montage photographique, 32% en montage vidéo, 37% de plus en modélisation 3D et jusqu’à 100% plus de vitesse en rendu multi-images, actuellement utilisé dans des programmes comme Effets secondaires.

Prix, disponibilité et nouveaux ordinateurs avec la 12ème génération

Les nouveaux processeurs sont désormais disponibles en prévente, mais uniquement aux États-Unis. En Espagne, le prix du processeur le moins cher, le i5-12600K est d’environ 329 € et le plus cher, le i9-12900K avec un prix de 679 € selon le site PCcomponentes. Pour le moment, ils ne peuvent pas être achetés, mais nous espérons que les premières unités arriveront dans le pays dans les semaines à venir.

Dans le cas des ordinateurs portables, pour le moment aucune puce n’a été présentée pour eux. Nous nous attendons à ce qu’au CES 2022 comme d’habitude, Intel présente les processeurs pour ordinateurs portables basés sur l’architecture Alder Lake et accessoirement, les premiers ordinateurs portables des principaux OEM qui les emporteront.