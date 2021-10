Apple MacBook Pro M1 Pro contre MacBook Pro M1 Max 2021

Apple a dévoilé ce mois-ci les derniers modèles de MacBook haut de gamme pour les pros lors d’un événement cybernétique. Le nouveau MacBook Pro est disponible en deux tailles, 16 pouces et un autre en 14 pouces ; cette taille est lancée pour la première fois dans la série MacBook. En outre, Apple a également apporté quelques modifications à l’écran et a ramené certaines « anciennes » fonctionnalités sur ses ordinateurs portables haut de gamme.

La dernière édition du MacBook Pro est livrée avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max très efficaces qui s’avèrent 70 % plus rapides que la puce M1 précédente. Ces modèles sont repensés pour mieux servir les pros et ont des écrans améliorés avec des lunettes plus élégantes et des taux de rafraîchissement plus élevés, ainsi que des caméras frontales de bien meilleure qualité qui peuvent désormais enregistrer des vidéos 1080p. Le timing de la batterie est également amélioré dans les nouveaux modèles de MacBook Pro puisque l’épaisseur des machines a également été augmentée (merci à Apple de les avoir grossies).

Sans se sentir gêné de revenir sur leurs décisions, Apple a également ramené l’emplacement pour carte SD, le port HDMI et le chargeur MagSafe qui avaient été abandonnés après l’introduction de l’USB-C dans la gamme Mac. La barre tactile numérique controversée a également été rejetée cette année, et il existe un clavier amélioré avec des touches physiques. De plus, Touch ID est toujours là sur le bouton d’alimentation.

Voici les spécifications comparées des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec puce M1 Pro et M1 Max.

Modèle MacBook Pro 14 pouces contre 16 pouces

Apple MacBook Pro 2021

Paramètres de comparaison MacBook Pro 14 pouces MacBook Pro 16 pouces Couleur Argent ou gris sidéral Argent ou gris sidéral Prix À partir de 1999 $ À partir de 2499 $ Processeur Puce Apple M1 Pro ou puce Apple M1 Max Puce Apple M1 Pro ou puce Apple M1 Max Affichage Écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces Écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces CPU Jusqu’à 10 cœurs Jusqu’à 10 cœurs GPU Jusqu’à 32 cœurs Jusqu’à 32 cœurs RAM Jusqu’à 64 Go Jusqu’à 64 Go Espace de rangement Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Authentification sécurisée ID tactile activé ID tactile activé Taille 12,31 x 8,71 x 0,61 pouces; 3,5 livres 14,01 x 9,77 x 0,66 pouces; 4,7 livres Ports Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C), port HDMI, emplacement pour carte SDXC Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C), port HDMI, emplacement pour carte SDXC Alimentation et batterie Adaptateur secteur USB-C 67 W, Web sans fil 11 heures, batterie intégrée de 70 watts-heure Adaptateur secteur USB-C 140 W, Web sans fil 14 heures, batterie intégrée de 100 wattheures Caméra Caméra FaceTime HD 1080p Caméra FaceTime HD 1080p l’audio Système audio haute fidélité à six haut-parleurs avec woofers à suppression de bruit Système audio haute fidélité à six haut-parleurs avec woofers à suppression de bruit Clavier et pavé tactile Magic Keyboard rétroéclairé, trackpad Force Touch pour un contrôle efficace du curseur et un mécanisme sensible à la pression Magic Keyboard rétroéclairé, trackpad Force Touch pour un contrôle efficace du curseur et un mécanisme sensible à la pression

Le nouveau Apple MacBook Pro comprend un boîtier composé à 100 % d’aluminium recyclé et à 100 % d’étain recyclé dans la soudure de sa carte mère principale. Pour la première fois, dans la fabrication du portable Mac, des éléments de terres rares recyclés à 100 % dans tous les aimants sont utilisés.

Les Apple MacBook Pro 14 et 16 pouces sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé en sept parties, et les fibres de bois de l’emballage sont également fabriquées à partir de sources recyclées. MacBook Pro reste ainsi exempt de substances toxiques et dangereuses grâce à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, faisant d’Apple des normes élevées en matière d’efficacité énergétique.

Processeurs : puce Apple M1 Pro VS puce Apple M1 Max

Puce Apple M1 Pro et Apple M1 Max

Avec la puce M1, Apple a commencé à s’éloigner des processeurs Intel et, enfin, la société a dévoilé deux nouveaux SoC haut de gamme pour leurs ordinateurs portables de nouvelle génération. Apple M1 Pro et Apple M1 Max élèvent l’impressionnante architecture M1 vers de nouveaux sommets et apportent également une architecture de système sur puce (SoC) à un ordinateur portable professionnel. Apple M1 Pro et M1 Max offrent une efficacité de performance maximale qui est environ 1,7 fois supérieure à celle de la dernière puce d’ordinateur portable à 8 cœurs pour la même consommation d’énergie. De plus, les deux modèles correspondent aux niveaux de performances de pointe de la puce PC avec 70 % de puissance en moins, comme le prétend Apple.

Paramètres de comparaison Apple M1 Pro Apple M1 Max Nombre total de cœurs de processeur 8 ou 10 dix Noyaux de performance 6 ou 8 8 Noyaux d’efficacité 2 2 Cœurs GPU 14 ou 16 24 ou 32 Cœurs de moteurs neuronaux 16 16 Mémoire maximale prise en charge 32 Go 64 Go Bande passante mémoire maximale 200 Go/s 400 Go/s Accélérateurs ProRes 1 2 Dispositifs MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 (2021) MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 (2021)

Les derniers modèles Apple MacBook Pro haut de gamme avec M1 Pro et M1 Max sont disponibles à la commande sur le site Web d’Apple et l’application Apple Store. La livraison aux clients et la disponibilité dans certains magasins Apple Store et revendeurs agréés Apple ont commencé à partir du mardi 26 octobre 2021.